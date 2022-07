Börsenplätze Just Eat Takeaway.com-Aktie:



Kurzprofil Just Eat Takeaway.com:



Just Eat Takeaway.com (anfänglich Citymeal) (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) ist ein international operierender Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomien mit Sitz in Amsterdam. Das 1999 gegründete Unternehmen organisiert über seine Onlineportale die Bestellung und Auslieferung der von Partnergastronomien offerierten Mahlzeiten und ist unter verschiedenen Namen in zwölf europäischen Ländern sowie Israel vertreten. (06.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Just Eat Takeaway.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essenslieferanten Just Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) unter die Lupe.Von einem Deal zwischen Just Eat Takeaway und Amazon.com hätten am Mittwoch auch die schwer gebeutelten Aktien von HelloFresh und Delivery Hero profitiert. Im Fahrwasser von Just Eat Takeaway, die an der Euronext um 18% nach oben schnellen würden, würden die Papiere der Wettbewerber deutlich zulegen.Im Rahmen der Vereinbarung könnten Kunden von Amazon Prime ein Jahr lang kostenlos die Dienste des zu Just Eat Takeaway gehörenden Essenslieferdienstes Grubhub nutzen. Zudem könne Amazon.com Anteile an Grubhub erwerben. Für einen Deal zur Vermarktung des Abo-Modells Grubhub+ bekomme Amazon.com zunächst Optionen für eine 2%-ige Beteiligung am Essenslieferdienst, wie die Grubhub-Mutter Just Eat Takeaway am Mittwoch in Amsterdam mitgeteilt habe. Amazon.com könne die Optionen auf bis zu 15% des verwässerten Stammkapitals erweitern. Wie hoch die Beteiligung ausfalle, solle auch an der Entwicklung der Partnerschaft und der Neukundenanzahl gemessen werden, habe es geheißen.Am Markt sei immer wieder spekuliert worden, dass sich Just Eat Takeaway von Grubhub trennen könnte. Diesen Spekulationen habe der Chef von Grubhub laut einem Medienbericht jedoch eine Absage erteilt, woraufhin der Aktienkurs von Just Eat Takeaway stark unter Druck geraten sei. Mit der Vereinbarung zwischen Just Eat Takeaway und Amazon.com könnten die Spekulationen nun wieder aufleben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link