Kurzprofil Juniper Networks Inc.:



Juniper Networks Inc. (ISIN: US48203R1041, WKN: 923889, Ticker-Symbol: JNP, NYSE-Symbol: JNPR) ist ein US-Netzwerkausrüster. Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten stehen die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Technologielösungen, die von Internetanbietern und Telekommunikationsunternehmen zur Verbesserung der Netzwerk-Infrastruktur verwendet werden. Die Angebotspalette umfasst Produkte aus den Bereichen Routing, Switching, Anwendungsbeschleunigung, Sicherheit und Benutzerkontrolle. Im Vordergrund stehen die Ergänzung und Optimierung bestehender Anwendungen. Neben Softwarelösungen bietet der Konzern auch Hardwareprodukte und ergänzende Serviceleistungen. Eines der bekanntesten Produkte von Juniper Networks ist der sogenannte Internetbackbone-Router. Ihn hat Juniper für die spezifischen Dienste von Internetbetreibern entwickelt. (11.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Juniper Networks-Aktienanalyse von Needham & Co:Needham & Co streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von Juniper Networks Inc. (ISIN: US48203R1041, WKN: 923889, Ticker-Symbol: JNP, NYSE-Symbol: JNPR).Das Analysehaus sei der Meinung, dass Juniper Networks gut zu HP Enterprise (HPE) passe und erwarte, dass die Übernahme ohne Probleme abgeschlossen werde, da Juniper Networks und HPE zusammen wesentlich kleiner seien als der Marktführer Cisco Systems, heiße es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Das kombinierte Unternehmen wäre wesentlich wettbewerbsfähiger als Cisco Systems und Junipers Mist-KI-Technologie sollte sich im Laufe der Zeit auch gut in die HPE-Produktlinie einfügen.Needham & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Juniper Networks-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft, ohne ein Kursziel zu nennen. (Analyse vom 10.01.2024)Börsenplätze Juniper Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Juniper Networks-Aktie:34,58 EUR +0,88% (11.01.2024, 11:51)