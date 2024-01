Tradegate-Aktienkurs Juniper Networks-Aktie:

34,02 EUR +1,01% (10.01.2024, 14:52)



NYSE-Aktienkurs Juniper Networks-Aktie:

36,81 EUR +21,81% (09.01.2024, 22:00)



ISIN Juniper Networks-Aktie:

US48203R1041



WKN Juniper Networks-Aktie:

923889



Ticker-Symbol Juniper Networks-Aktie:

JNP



NYSE-Symbol Juniper Networks-Aktie:

JNPR



Kurzprofil Juniper Networks Inc.:



Juniper Networks Inc. (ISIN: US48203R1041, WKN: 923889, Ticker-Symbol: JNP, NYSE-Symbol: JNPR) ist ein US-Netzwerkausrüster. Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten stehen die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Technologielösungen, die von Internetanbietern und Telekommunikationsunternehmen zur Verbesserung der Netzwerk-Infrastruktur verwendet werden. Die Angebotspalette umfasst Produkte aus den Bereichen Routing, Switching, Anwendungsbeschleunigung, Sicherheit und Benutzerkontrolle. Im Vordergrund stehen die Ergänzung und Optimierung bestehender Anwendungen. Neben Softwarelösungen bietet der Konzern auch Hardwareprodukte und ergänzende Serviceleistungen. Eines der bekanntesten Produkte von Juniper Networks ist der sogenannte Internetbackbone-Router. Ihn hat Juniper für die spezifischen Dienste von Internetbetreibern entwickelt. (10.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Juniper Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Juniper Networks Inc. (ISIN: US48203R1041, WKN: 923889, Ticker-Symbol: JNP, NYSE-Symbol: JNPR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dassei einer der ersten gewesen, die von einer bevorstehenden Übernahme vom Netzwerkausrüster Juniper Networks durch Hewlett Packard Enterprise (HPE) ( ISIN US42824C1099 WKN A140KD ) berichtet habe, am Dienstag nach US-Börsenschluss sei die Bestätigung gekommen, hier mehr Details.HPE möchte den amerikanischen Technologiekonzern Juniper Networks übernehmen und biete hierfür 40 US-Dollar für jede Juniper-Aktie, was somit einer Bewertung von 14 Milliarden Dollar entsprechen würde. Auf Basis des Schlusskurses am Dienstag in den USA bedeute dies ein Aufschlag von knapp 9 Prozent. Beide Konzerne hätten die Übernahmepläne nach Börsenschluss bestätigt.Aus Sicht von HPE mache der Schritt durchaus Sinn, denn das Wachstum sei in letzten Jahren hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben. Mit Investitionen in künstliche Intelligenz wie mit der Übernahme von Juniper Networks möchte HPE wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der Konzern sehe zukünftig vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz ein enormes Potenzial, um hier langfristig die Gewinne zu steigern. Laut Aussagen von HPE-CEO Antonio Neri werde mit der Übernahme die Netzwerktechnologie das neue Herzstück von HPE. Der CEO gehe davon aus, dass sich das Volumen des Netzgeschäfts durch die Transaktion nahezu verdoppeln werde. Intelligenz Index . Sollte die Fusion kartellrechtlich genehmigt werden, würde die Juniper-Aktie dementsprechend aus dem Index fallen. Bis die Fusion rechtlich in trockenen Tüchern sei, dürften einige Monate vergehen. Die Übernahme beweist, dass die großen Technologiekonzerne im Bereich der künstlichen Intelligenz enormes Wachstumspotenzial sehen, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Juniper Networks-Aktie: