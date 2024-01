Börsenplätze Juniper Networks-Aktie:



Kurzprofil Juniper Networks:



Juniper Networks Inc. (ISIN: US48203R1041, WKN: 923889. Ticker-Symbol: JNP, NYSE Ticker-Symbol: JNPR) ist ein US-Netzwerkausrüster. Im Vordergrund der Unternehmensaktivitäten stehen die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Technologielösungen, die von Internetanbietern und Telekommunikationsunternehmen zur Verbesserung der Netzwerk-Infrastruktur verwendet werden. Die Angebotspalette umfasst Produkte aus den Bereichen Routing, Switching, Anwendungsbeschleunigung, Sicherheit und Benutzerkontrolle. Im Vordergrund stehen die Ergänzung und Optimierung bestehender Anwendungen. Neben Softwarelösungen bietet der Konzern auch Hardwareprodukte und ergänzende Serviceleistungen. Eines der bekanntesten Produkte von Juniper Networks ist der sogenannte Internetbackbone-Router. Ihn hat Juniper für die spezifischen Dienste von Internetbetreibern entwickelt. (09.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Juniper Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Juniper Networks Inc. (ISIN: US48203R1041, WKN: 923889. Ticker-Symbol: JNP, NYSE Ticker-Symbol: JNPR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bereitschaft der Technologiekonzerne in künstliche Intelligenz (KI) zu investieren sei gewaltig. So habe die Aktie des KI-Netzwerkanbieters Juniper Networks am Montag nach Börsenschluss kräftig zugelegt, das sei der Grund.Laut Angaben des Wallstreet Journals beabsichtige der amerikanische Hardwareanbieter Hewlett-Packard-Enterprise (HPE) das KI-Unternehmen Juniper zu übernehmen. Die Gespräche seien in einem fortgeschrittenen Stadium und es könnte durchaus sein, dass es im Laufe der Woche noch zu einer Einigung kommen könnte. Die Finanzzeitschrift gehe davon aus, dass die Übernahme einen Wert von ungefähr 13 Milliarden Dollar haben werde. Die Börse habe dementsprechend reagiert, während HPE nach Börsenschluss etwa sieben Prozent nachgegeben habe, hätten sich die Anteilsscheine von Juniper um mehr als 20 Prozent verteuert.Mit einer Marktkapitalisierung von 23 Milliarden US-Dollar sei HPE etwas mehr als doppelt so groß wie Juniper. Mit dem Schritt möchte der Technologiekonzern die eigene Position im Bereich der künstlichen Intelligenz weiter verstärken. Aus Sicht von HPE dürfte der Schritt zur Übernahmen von Juniper durchaus Sinn machen. HPE sei drauf und dran das KI-Geschäft weiter auszubauen, erst kürzlich habe das Unternehmen eine neue Reihe von neuen Servern angekündigt, in der sich die Grafikverarbeitungseinheiten von NVIDIA problemlos würden integrieren lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.