Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (17.11.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich setzt Erholung in Q3 fort - AktienanalyseDer Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich hat seine Erholung im dritten Quartal fortgesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz angespannter Lieferketten sei der Umsatz um 15,8 Prozent auf 1,195 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis habe um 16,7 Prozent auf 104,0 Mio. Euro zugelegt. Nach Steuern habe der Gewinn bei 71,4 Mio. Euro gelegen, ein Plus von 14,2 Prozent. "Durch konsequentes Lieferketten-Management konnte Jungheinrich Produktionsunterbrechungen in den zurückliegenden drei Quartalen weitgehend erfolgreich vermeiden", habe CEO Lars Brzoska erklärt. "Gleichzeitig konnten die erheblichen Materialpreissteigerungen durch entsprechende Maßnahmen zum Teil aufgefangen werden."Sowohl das Management als auch Analysten sähen den Konzern damit auf einem guten Weg, die im September konkretisierten Jahresziele zu erreichen. Diese sähen einen Umsatz zwischen 4,6 und 4,8 (Vorjahr: 4,2) Mrd. Euro sowie ein EBIT zwischen 340 und 380 (Vorjahr: 360) Mio. Euro vor. Im Frühjahr habe Jungheinrich wegen der massiv gestiegenen Rohstoffkosten, mangelnder Teileverfügbarkeit und der allgemein großen wirtschaftlichen Unsicherheit einen Umsatz von gut 4,2 Mrd. Euro sowie ein EBIT "deutlich unter dem Vorjahreswert" vorhergesagt.Die besseren Aussichten sind natürlich auch der Börse nicht verborgen geblieben: Die Jungheinrich-Aktie machte auf Monatssicht etwa acht Euro an Boden gut, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 45/2022)Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:27,48 EUR -1,58% (17.11.2022, 12:13)