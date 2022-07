XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (20.07.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Vorzugsaktie des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Gas-Lieferungen aus Russland sollten wieder aufgenommen werden. Das habe die zyklischen Aktien wie Jungheinrich beflügelt. Die Aktie sei jetzt über die Marke von 25 Euro gesprungen. Das Unternehmen habe erst vor kurzem gesagt, dass der Ukraine-Krieg keinen großen Einfluss auf die Bestell-Eingänge habe und man on track sei, die Ziele für 2025 zu erreichen, sollte die Erholung in 2023 sich wieder einstellen. Die Hoffnung sei, dass es keine scharfe Rezession gebe. Würde die Jungheinrich-Aktie den Widerstand bei 26 Euro überwinden, hätte sie Luft bis zur 200-Tage-Linie bei etwa 33 Euro, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.07.2022)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:25,76 EUR +3,29% (20.07.2022, 12:06)