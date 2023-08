XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

30,60 EUR +1,06% (31.08.2023, 12:07)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (31.08.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich: Zuwächse im zweiten Quartal - AktienanalyseDer Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) ist im zweiten Quartal kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei vor allem dank Preiserhöhungen um ein Fünftel auf knapp 1,4 Mrd. Euro geklettert. Noch deutlicher sei das EBIT gestiegen - es sei um fast 38 Prozent auf 115,7 Mio. Euro angezogen. Die entsprechende Marge habe sich von 7,4 auf 8,5 Prozent verbessert. Das Management sehe den Konzern damit auf einem guten Weg, die im Frühjahr angehobenen Jahresziele zu erreichen. Diese sähen einen Auftragseingang zwischen 5,0 und 5,4 (Vorjahr: 4,8) Mrd. Euro und einen Umsatz von 5,1 bis 5,5 (4,8) Mrd. Euro vor. Das EBIT solle auf 400 bis 450 (Vorjahr 386) Mio. Euro steigen. An der Börse sei es dennoch abwärts gegangen.Anleger hätten bei der Prognose wohl mehr erwartet, habe ein Händler kommentiert. Zudem hätten Analysten bei der Marge mindestens einen Wert auf Höhe des ersten Quartals einkalkuliert (9,3 Prozent). Experten zufolge könnte die schwächere Profitabilität im Tagesgeschäft an der 375 Mio. Dollar teuren Akquisition des US-Anbieters für Lagerautomatisierung Storage Solutions gelegen haben, die seit Mitte März in der Bilanz von Jungheinrich berücksichtigt werde und 2023 rund 200 Mio. Euro Umsatz und Aufträge im Wert von 300 Mio. Euro beisteuern solle. Berechnet um die mit der Übernahme verbundenen Kosten wären 126 Mio. Euro operativer Gewinn und eine entsprechende Marge von 9,2 Prozent erzielt worden, so Peter Rothenaicher von der Baader Bank. Alles in allem sehe der Experte denn auch keinen Grund, von seiner Kaufempfehlung mit Kursziel 39 (aktuell: 29,96) Euro abzurücken. (Ausgabe 34/2023)