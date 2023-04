Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

32,22 EUR +6,41% (24.04.2023, 21:05)



XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

30,50 EUR +0,86% (24.04.2023, 17:35)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (24.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Fast habe es danach ausgesehen, als könnten Anleger bei Jungheinrich den April in kurstechnischer Hinsicht als verloren abhaken. Wobei: Immerhin habe sich der Kurs stabilisiert und sei in den vergangenen Wochen seitwärts gelaufen, nachdem bei dem Wert aus dem MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) seit Februar eine Korrekturphase eingesetzt habe. Nun könnte wieder etwas Schwung aufkommen.Jedenfalls habe Jungheinrich gerade gemeldet, dass die Prognose für das laufende Jahr erhöht werde - "vor dem Hintergrund der aktualisierten Unternehmensplanung und der guten Geschäftsentwicklung im ersten Quartal". Diese Prognoseerhöhung enthalte auch die anteiligen Effekte aus der Übernahme der Storage-Solutions-Gruppe, die am 15. März vollzogen worden sei. Kleine Einschränkung an dieser Stelle: "Die berücksichtigten Werte unterliegen Kursschwankungen."Der Vorstand rechne für das Gesamtjahr 2023 nun mit einem Auftragseingang zwischen 5 und 5,4 Milliarden Euro (bisher: 4,8 bis 5,2 Milliarden Euro). Beim Umsatz werde eine Bandbreite von 5,1 bis 5,5 Milliarden Euro angepeilt (bisher: 4,9 bis 5,3 Milliarden Euro).Berücksichtigt würden bei dieser Prognose ein Auftragseingang in Höhe von 300 Millionen Euro und ein Umsatz in Höhe von 200 Millionen Euro seitens der Storage-Solutions-Gruppe.Die offizielle Quartalsmitteilung habe Jungheinrich für den 8. Mai angekündigt.Die Richtung stimme. Trotz der immer noch intakten Korrekturphase: Anleger lägen seit der Empfehlung in Ausgabe 40/22 mit der Logistik-Aktie gut 50 Prozent im Plus. Im späten Handel zieht der Kurs nach der Nachricht heute gut sechs Prozent an, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Jungheinrich-Aktie. (Analyse vom 24.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link