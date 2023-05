Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

33,78 EUR -0,65% (08.05.2023, 15:10)



XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

33,84 EUR +0,12% (08.05.2023, 14:53)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (08.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) unter die Lupe.Dem Markt für Intralogistik, also der innerbetrieblichen Logistik insbesondere in Warenlagern, werde bis 2030 ein jährliches durchschnittliches Wachstum von gut 15% zugetraut. Der deutsche Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich habe dabei bislang als eher langweiliger Mitläufer gegolten. Doch das ändere sich zunehmend durch die Einbeziehung neuer Technologien wie 5G und IoT sowie auch durch Akquisitionen.Jungheinrich mache rund 80% seines Umsatzes mit Intralogistik, den Rest mit Finanzdienstleistungen. Innerhalb des größten Geschäftsbereiches gehe es aber nicht nur um Gabelstapler und Flurförderzeuge. Vielmehr habe das Unternehmen vor dem Hintergrund einer steigenden Automatisierung beispielsweise auch fahrerlose Transportfahrzeuge im Programm ebenso wie spezielle Batterie- und Antriebssysteme. Außerdem würden in das Produktportfolio inzwischen digitale Produkte, vor allem Software gehören, welche die Kunden bei der Lagerverwaltung und dem Flottenmanagement unterstützen sollten. Größte Kundengruppe sei dabei der Groß- und Einzelhandel mit rund 43% Umsatzanteil.Nachdem Jungheinrich den Markt mit unerwartet guten Zahlen für das erste Quartal überrascht habe, habe die Firma ihre Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Eine Schlüsselrolle spiele dabei die zum Jahreswechsel übernommene Storage Solutions, ein Spezialist für Regalsysteme und Lagerautomatisierung in den USA. Damit erhöhe Jungheinrich seine Präsenz außerhalb von Europa (mache bislang rund 85% des Umsatzes aus) erheblich. Während der Free Cashflow in diesem Jahr durch die Übernahme noch belastet sein dürfte, solle Storage Solutions bereits positive Beiträge zum Umsatz wie auch zum operativen Gewinn leisten können. Jungheinrich habe deshalb seine Umsatzprognose am unteren und oberen Rand der bisherigen Prognose um jeweils 200 Mio. Euro angehoben und erwarte nun 5,1 bis 5,5 Mrd. Euro. Beim EBIT sei um jeweils 50 Mio. Euro nachgebessert worden, jetzt liege die Guidance bei 400 bis 450 Mio. Euro. Während das Umsatzwachstum damit auf Jahresbasis rund 12% betragen dürfte (ähnliches Niveau wie im Vorjahr), könnte sich die Wachstumsdynamik beim EBIT von gut 7% im Vorjahr auf nun 10% erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie: