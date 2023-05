XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

30,10 EUR -1,18% (25.05.2023, 10:55)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (25.05.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) hat im ersten Quartal kräftige Zuwächse verzeichnet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um 22 Prozent auf 1,29 Mrd. Euro geklettert. Das EBIT sei um 54 Prozent auf 120,1 Mio. Euro gestiegen. Dies entspreche einer Marge von 9,3 (Vorjahr: 7,3) Prozent. Der Auftragseingang habe sich leicht auf 1,35 Mrd. Euro verbessert.Das Unternehmen werde daher mutiger: Für 2023 kalkuliere das Management nun mit einem Auftragseingang zwischen 5,0 und 5,4 Mrd. Euro sowie mit einem Umsatz von 5,1 bis 5,5 Mrd. Euro. Damit sei die Zielbandbreite für beide Kennziffern um jeweils 200 Mio. Euro erhöht worden. Auch die Ziele für das Vorsteuerergebnis und für die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) seien angehoben worden - ebenso wie die Prognose für das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern. Im Plan stünden jetzt 400 bis 450 Mio. Euro, das seien an beiden Enden der Spanne 50 Mio. Euro mehr als bislang.Entsprechend positiv sei das Echo am Parkett ausgefallen. "Die Zahlen im ersten Quartal sind klar besser als vom Konsens erwartet und bieten daher eine gute Ausgangsbasis zur Prognoseerhöhung", habe Alexander Hauenstein von der DZ BANK gesagt. "Jungheinrich hat den Nachweis erbracht, dass die im zweiten Halbjahr 2022 bereits starke EBIT-Marge kein einmaliger Erfolg war", habe ein Börsianer gelobt. Nach den deutlichen Kursgewinnen seit Oktober tut sich die Aktie dennoch schwer, weiter voranzukommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Jungheinrich AG. (Ausgabe 20/2023)Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie:Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:30,04 EUR -2,02% (25.05.2023, 11:09)