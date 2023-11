XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (23.11.2023/ac/a/d)



Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) hat im dritten Quartal die maue Konjunktur zu spüren bekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei zwar um 14 Prozent auf 1,36 Mrd. Euro gestiegen. Und auch der Auftragseingang habe um 4,9 Prozent auf 1,12 Mrd. Euro zugelegt. Im ersten Halbjahr hätten die Wachstumsraten allerdings noch deutlich höher gelegen. Im Laufe des Jahres habe sich die Konjunktur insbesondere in Europa und den USA deutlich abgekühlt, so Vorstandschef Lars Brzoska. "Vor diesem Hintergrund haben wir im dritten Quartal einen spürbaren Rückgang der Fahrzeugbestellungen registrieren müssen."Hinzu seien höhere Kosten gekommen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern sei daher um ein Prozent auf 103 Mio. Euro zurückgegangen. Auch hier habe Jungheinrich in den ersten sechs Monaten noch kräftige Zuwächse erzielt. Für Analysten keine große Überraschung: Mit Blick auf die abermals bestätigte Jahresprognose, laut der eine Marge von 7,8 bis 8,6 Prozent erzielt werden solle, und den erreichten 8,9 Prozent im ersten Halbjahr, hätten sie bereits im Vorfeld erwartet, dass die Profitabilität im dritten Quartal (7,6 Prozent) etwas zurückgegangen sein dürfte. Nach neun Monaten habe der Wert nun bei 8,4 Prozent gelegen.Die Kommentare seien entsprechend ausgefallen. Hier und da seien die Kursziele sogar etwas angehoben worden. Lucas Ferhani von Jeffries etwa sehe die Aktie nun erst bei 42 (zuvor: 39) Euro fair bewertet. Der Auftragseingang dürfte die Talsohle durchschritten haben, mutmaße der Experte. Nach anderthalb Jahren geringer Investitionen im Warenlagerbereich reiche schon die Beschaffung notwendigen Ersatzes für eine Belebung der Orderlage. (Ausgabe 46/2023)