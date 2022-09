Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

21,42 EUR +2,98% (23.09.2022, 17:57)



XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

21,32 EUR +3,50% (23.09.2022, 17:35)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (23.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Der Vorstand der Jungheinrich AG konkretisiert seine Prognose für das Jahr 2022 vom 24. März 2022", heiße es am Nachmittag und löse auf den ersten Blick Bestürzung bei den Anlegern aus. Folge auf Hypoport und VARTA die nächste Hiobsbotschaft? Nein, weit gefehlt. Das Unternehmen überrasche positiv.Laut Jungheinrich liege die neue Prognose über der gegenwärtigen Markterwartung. Der Konzern habe im 3. Quartal des laufenden Jahres die bislang robuste Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres unvermindert fortsetzen können. Ferner seien Produktionsstillstände durch gezieltes Lieferkettenmanagement bisher weitgehend vermieden worden, so das Unternehmen.Jungheinrich rechne jetzt mit einem Konzernumsatz zwischen 4,6 und 4,8 (bisher: leicht über Vorjahr, 2021: 4,2) Milliarden Euro. Das EBIT solle zwischen 340 und 380 (bisher: deutlich unter Vorjahr, 2021: 360) Millionen Euro.Die Guidance basiere auf der Annahme, dass es bis zum Jahresende nicht zu erheblichen Produktionsunterbrechungen komme und Lieferketten weitgehend intakt bleiben würden, so der Vorstand. "Es kann nach wie vor nicht ausgeschlossen werden, dass eine Verknappung von Gas zu gravierenden Einschränkungen in der Produktion führen kann."Die Meldung überrasche - positiv - und komme am Markt gut an. In einer Übertreibungsphase kann die Aktie sicherlich noch einmal unter 20 Euro fallen, langfristig hat sie aber noch reichlich Potenzial, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Jungheinrich AG. (Analyse vom 23.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link