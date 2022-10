XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

21,18 EUR 0,00% (07.10.2022, 12:35)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (07.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse der Privatbank Berenberg:Philippe Lorrain, Analyst der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Herstellers von Flurförderzeugen Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) und senkt das Kursziel von 38 auf 36 Euro.Er habe sein Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie wegen höherer gewichteter Kapitalkosten nach unten revidiert. Lorrain bleibe jedoch positiv gestimmt für den Hamburger Hersteller von Flurförderzeugen. Jungheinrich sei gut positioniert, um von den langfristigen strukturellen Wachstumstrends im Bereich der Lagerwirtschaft zu profitieren, so der Analyst.Philippe Lorrain, Analyst der Privatbank Berenberg, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Jungheinrich-Vorzugsaktie bestätigt und das Kursziel von 38 auf 36 Euro reduziert. (Analyse vom 07.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:21,12 EUR -0,38% (07.10.2022, 13:07)