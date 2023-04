(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (25.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) unter die Lupe.Das Unternehmen habe seinen Ausblick nach einem starken Jahresauftakt erhöht. Demnach erwarte Jungheinrich nicht nur eine stärkere Nachfrage, sondern auch profitabler wirtschaften zu können. Investoren seien begeistert. Mit einem Plus von über zehn Prozent gelinge der Jungheinrich-Aktie nach der Schwäche der vergangenen Wochen ein Befreiungsschlag.DER AKTIONÄR habe bereits berichtet: Das Jungheinrich-Management um Chef Lars Brzoska kalkuliere laut einer Mitteilung vom Montagabend für 2023 nun mit einem Auftragseingang zwischen 5,0 und 5,4 Mrd. Euro sowie mit einem Umsatz von 5,1 bis 5,5 Mrd. Euro. Damit sei die Zielbandbreite für beide Kennziffern um jeweils 200 Mio. Euro erhöht worden.Von der übernommenen Storage Solutions erwarte Jungheinrich dieses Jahr Aufträge in Wert von 300 Mio. Euro und einen Umsatz von 200 Mio. Euro. Die Hamburger hätten den Kauf US-Anbieters für Lagerautomatisierung für 375 Mio. Dollar im Januar verkündet und damit viel Anerkennung geerntet, denn Junheinrich habe als familiengeführtes Unternehmen bislang eher als akquisitionsscheu gegolten.Die Übernahme gelte zudem als wichtiger Schritt auf dem Weg zu den Mittelfristzielen, laut denen der Konzern bis 2025 durch anorganisches Wachstum ein Fünftel des Umsatzes außerhalb Europas erzielen wolle. Außerdem habe Jungheinrich durch Storage Solutions einen Fuß in die Tür des US-Markts bekommen.Auch seine Gewinnziele habe das Management nunmehr aufpoliert. Angestrebt seien jetzt 400 bis 450 Mio. Euro für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und damit an beiden Enden der Spanne 50 Mio. Euro mehr als bislang. Darin enthalten seien positive sowie negative Effekte aus der Übernahme. Aus der erhöhten Prognose ergebe sich eine operative Rendite von 7,8 bis 8,6 Prozent. Bisher habe jeweils ein halber Prozentpunkt weniger auf dem Zettel gestanden. Auch die Prognose für das Vorsteuerergebnis und für die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) habe das Management angehoben.Für das erste Quartal habe Jungheinrich vorläufige Zahlen vorgelegt. Demnach sei der Auftragseingang leicht auf 1,35 Mrd. Euro gestiegen. Der Umsatz habe um mehr als ein Fünftel auf 1,29 Mrd. Euro zugelegt. Das operative Ergebnis (EBIT) sei um etwas mehr als die Hälfte auf 120 Mio. Euro geklettert. Dies entspreche einer Marge von 9,3 Prozent.Damit gehe es für Jungheinrich nach einem schwierigen Jahr 2022 nun zunehmend in die richtige Richtung. Das Ziel sei es, dass sich die operative Marge bis Mitte des Jahrzehnts zwischen acht und zehn Prozent einpendle. Im vergangenen Jahr hätten die holprigen Lieferketten, hohe Energiekosten sowie die wegen des Kriegs massiv gestiegenen Stahlpreise belastet. Die vollständigen Zahlen für das Q1 sollten am 8. Mai folgen.Zu Jahresbeginn sei die Jungheinrich-Aktie zunächst gestiegen, im Anschluss sei eine ausgedehnte Konsolidierungsphase gefolgt. Dank der heutigen Kursgewinne könnten Anleger seit Jahresanfang nun ein Plus von mehr als einem Fünftel verzeichnen. Hält der operative Trend in den kommenden Monaten an, dürfte die Aktie weiter Boden gut machen können, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Nächster Halt: 40 Euro! (Analyse vom 25.04.2023)