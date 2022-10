Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Jungheinrich befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (26.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Herstellers von Flurförderzeugen Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) unter die Lupe.Nach einer massiven Gewinnwarnung des Intralogistikspezialisten Kion sei auch die Aktie von Jungheinrich in Sippenhaft genommen worden. Zu Unrecht, wie der Konzern kurz darauf mit einer überarbeiteten Jahresprognose gezeigt habe. Die Aktie arbeite nach einer mehrmonatigen Bodenbildung bereits an einem Comeback.Jungheinrich habe eigenen Angaben zufolge in Q3 die robuste Entwicklung des ersten Halbjahres unvermindert fortsetzen können. Die (E-)Gabelstapler, Fördertechnik-Systeme und Hochregale der Hamburger seien weiter gefragt.Größere Produktionsstillstände hätten durch gezieltes Lieferkettenmanagement und eine selektive Auftragsannahme bisher recht gut vermieden werden können. Das zeuge auch von größeren Marktanteilen. Vier Preiserhöhungen in den letzten Monaten würden zeigen: Höhere Kosten seien bislang an die Kunden weitergegeben worden.Ebenfalls positiv: Die Endproduktion und der Verkauf bisher nur halb fertiger Fahrzeuge dürften sich in den kommenden Monaten weiter positiv auf die Margen auswirken, da die angefallenen Kosten bereits verbucht worden seien.Die Norddeutschen würden daher jetzt mit einem Umsatz von 4,6 bis 4,8 Mrd. Euro (bisher: leicht über Vorjahr; 2021: 4,2 Mrd. Euro) rechnen. Das EBIT solle zwischen 340 und 380 Mio. Euro (bisher: deutlich unter Vorjahr; 2021: 360 Mio. Euro) liegen.Bei aller Euphorie: "Es kann nach wie vor nicht ausgeschlossen werden, dass eine Verknappung von Gas zu gravierenden Einschränkungen in der Produktion führen kann", weise der Vorstand auf die unsichere Marktlage hin. Hinzu komme das Damoklesschwert eines Konjunktureinbruchs, der dem Konzern im kommenden Jahr ausbremsen könnte.Der Vorstand habe seine Hausaufgaben aber gemacht. Das Geschäft zeige sich widerstandsfähiger und vor allem profitabler als gedacht. Nach der Kurshalbierung im Jahresverlauf und der anschließenden Bodenbildung oberhalb der 20-Euro-Marke habe die im Peergroup-Vergleich günstig bewertete Aktie in den letzten Tagen wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Das nächste Ziel warte im Bereich um 28 Euro.DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 26.10.2022)