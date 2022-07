ISIN Julius Bär-Aktie:

CH0102484968



WKN Julius Bär-Aktie:

A0YBDU



Ticker-Symbol Julius Bär-Aktie:

JGE



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Julius Bär-Aktie:

BAER



Kurzprofil Julius Bär Gruppe AG:



Julius Bär (ISIN: CH0102484968, WKN: A0YBDU, Ticker-Symbol: JGE, SIX Swiss Ex: BAER) ist die führende Private-Banking-Gruppe der Schweiz, ausgerichtet auf die Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden, sowie eine erstklassige Marke im globalen Wealth Management. Per Ende 2017 beliefen sich die verwalteten Vermögen auf CHF 388 Milliarden. Die Bank Julius Bär & Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890 zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER) kotiert und Teil des Swiss Market Index (SMI) sind, der die 20 größten und liquidesten Schweizer Aktien umfasst.



Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 50 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Dubai, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Mailand, Monaco, Montevideo, Moskau, Mumbai, Singapur und Tokio. Die kundenorientierte Ausrichtung, objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, solide finanzielle Basis sowie unternehmerische Managementkultur machen das Unternehmen zur internationalen Referenz im Private Banking.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website unter www.juliusbaer.com. (25.07.2022/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Julius Bär: Schwache Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022 - AktiennewsDie Schweizer Bank Julius Bär (ISIN: CH0102484968, WKN: A0YBDU, Ticker-Symbol: JGE, SIX Swiss Ex: BAER) begann den heutigen Handelstag mit einer beträchtlichen Abwärtslücke, ausgelöst durch schwache Ergebnisse für das erste Halbjahr 2022, so die Experten von XTB.Dennoch sei es den Bullen gelungen, den heutigen Trend umzukehren, und die Aktie gewinne derzeit mehr als 1,5%.Höhere Kosten und ein Rückgang der Kundenaktivität hätten zu einem 26%-igen Rückgang der Gewinne im ersten Halbjahr geführt. Der den Aktionären zurechenbare Reingewinn habe 451 Millionen Franken betragen (Refinitiv hatte mit 477 Millionen Franken gerechnet). Das Betriebsergebnis sei auf 1,87 Milliarden Franken gegenüber einer Prognose von 1,9 Milliarden Franken gesunken. Die Turbulenzen an den weltweiten Finanzmärkten hätten zu einem Rückgang der verwalteten Vermögen um 11% auf 428 Milliarden Franken geführt.Als Folge der schlechten Performance werde die Bank die Einstellung neuer Mitarbeiter aussetzen. Dennoch habe sie mitgeteilt, dass sich die Situation an den Märkten zu verbessern beginne und Julius Bär für eine mögliche Markterholung gut positioniert sei.SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Julius Bär-Aktie:46,36 EUR +2,23% (25.07.2020, 17:05)LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Julius Bär-Aktie:46,97 EUR +2,89% (25.07.2022, 17:18)