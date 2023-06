Hamburg (www.aktiencheck.de) - Dass die Jugendarbeitslosigkeit meist über dem Durchschnitt der Gesamtarbeitslosigkeit eines Landes liegt, ist eine häufige Beobachtung und daher nichts außergewöhnliches, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Jedoch habe man in China zuletzt eine Jugendarbeitslosenrate sehen können, die für dortige Verhältnisse auf ein Rekordhoch geklettert sei und damit beispielsweise etwa doppelt so hoch wie in den USA ausfalle. Wie lasse sich diese Entwicklung erklären? Zum einen sei dies darauf zurückzuführen, dass wenn sich die Wirtschaft in einem Abschwung befinde, vor allem jüngere Arbeitskräfte entlassen würden, zumal diese häufig im Dienstleistungssektor, wie z.B. dem Hotel- und Gastgewerbe beschäftigt seien, wo befristete Arbeitsverträge sehr üblich seien. Saisonale Faktoren würden grundsätzlich auch eine Rolle spielen. Im Juli und August liege meistens die Abschlusssaison und laut einzelner Forscher zum Thema Jugendarbeitslosigkeit gebe es auf dem Arbeitsmarkt für hochqualifizierte Arbeitskräfte zu diesen Zeitpunkten häufig einen Angebotsüberschuss, was wiederum bedeute, dass viele Absolventen zunächst keinen Beruf finden würden und sich demnach arbeitslos melden müssten. Der Chart zeige jedoch, dass die Arbeitslosenrate deutlich über den Niveaus der Vorjahre liege. Offensichtlich seien hier auch strukturelle Ursachen am Werk, die ganz grob mit dem Begriff "Produktivitätsprobleme" zusammengefasst werden könne und in dieser Publikation bereits mehrfach thematisiert worden seien. (Wochenbarometer vom 08.06.2023) (08.06.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.