In den USA seien die Kommentare der europäischen Notenbanken natürlich auch kritisch beäugt, im Prinzip seien dort am Abend auch und vor allem der angepasste US-Zinsausblick am Markt verarbeitet worden. Die FED habe offensichtlich trotz sichtbar zurückgehender Inflation und Rezessionsrisiken nicht die Absicht, die Zinswende allzu schnell auslaufen zu lassen. Die Zinsen könnten also 2023 weiter steigen und noch länger hoch bleiben als dies bis zuletzt erwartet worden sei - so jedenfalls die aktuellen Befürchtungen der Anleger. Folglich hätten gestern Abend auch die wichtigsten Börsenbarometer der USA zwischen 2,2% (Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420)) und 3,4% (NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X)) im Minus geschlossen.



Die Börsen in Asien würden heute Morgen zwar ebenfalls fast allesamt mit Abschlägen notieren, deren Minus sei aber bei weitem nicht so groß wie es die Vorgaben aus Europa und den USA hätten erwarten lassen. Noch verwunderlicher sei auf den ersten Blick, dass die wichtigsten Aktienindices in Hongkong sogar im Plus notieren würden. Die chinesischen Behörden schienen den Versuch, die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen, aufgegeben zu haben. Damit könnte sich der Anstieg der Infektionen in Peking schnell über das ganze Land ausbreiten. Das könnte kurzfristig einen mehr oder weniger starken Rückgang der Wirtschaftsaktivität über den Winter mit sich bringen. Die Welle an Infektionen dürfte jedoch bis zum zweiten Quartal 2023 so weit zurückgehen, dass dann der Weg für einen kräftigen Aufschwung geebnet sei. Und genau das scheine aktuell in die Aktien der Region eingepreist zu werden. Die vorbörslichen Indikationen würden für den Handelsauftakt an Europas Börsen einen gegenüber den gestrigen Schlussständen wenig veränderten Handelsstart erwarten lassen. Im Mittelpunkt des Interesses sollten heute zu veröffentlichende PMI-Einkaufsmanagerumfragedaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA stehen. Diese sollten gemäß den RBI- bzw. den Markt-Erwartungen im Vergleich zum Vormonat recht stabil auf mäßigen Niveaus verharren.



Die Ölpreise hätten die jüngsten Zinsentscheidungen ebenfalls zu spüren bekommen. Die starken Anstiege an den Tagen zuvor seien aber nur zu einem Teil abgegeben worden und ein Fass der Sorte Brent koste auch heute Früh immerhin noch fast USD 81. Gold verliere mit der Aussicht auf höhere Zinsen ein wenig an Glanz und somit notiere die Feinunze heute Morgen nur noch bei etwas mehr als USD 1.780. Weniger davon berührt würden sich hingegen die oft als "digitales Gold" bezeichneten Krypto-"Währungen" zeigen. Der Bitcoin halte sich recht stabil bei USD 17.400. (16.12.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten Zinsentscheidungen der bedeutendsten Notenbanken lasten schwer auf den Börsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem am Mittwoch bereits die US-Notenbank FED den Märkten mit ihrem falkenhaften Ausblick einen Dämpfer versetzt habe, habe Donnerstagnachmittag die EZB diesbezüglich nachgelegt: Sie habe zunächst wie erwartet beschlossen, die Leitzinsen um 50 Basispunkte anzuheben, habe aber gleichzeitig weitere signifikante Erhöhungen signalisiert. Zudem sei eine Richtschnur zum Bilanzabbau über eine Verringerung der Anleihebestände bekannt gegeben worden. Die EZB werde die Geldpolitik also nicht nur unter Einsatz der Leitzinsen weiter straffen, diese sollten aber die Hauptrolle spielen. Die Leitzinsen sollten für längere Zeit auf einem restriktiven Niveau gehalten werden. Immerhin würden die neuen Wirtschaftsprognosen trotz anstehender Konjunkturschwäche einen zähen Inflationsabbau ausweisen. Die EZB habe zudem ihre Erwartungen an die Inflation in 2022 bis 2024 erhöht. Die Aktienmärkte hätten regelrecht geschockt reagiert. Das so gefürchtete Stagflationsszenario sei immerhin wieder ein gutes Stück wahrscheinlicher geworden. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe 3,3% eingebüßt, der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) immerhin knapp 2%.