Tradegate-Aktienkurs Johnson Matthey-Aktie:

21,17 EUR +9,72% (01.09.2023, 13:48)



London Stock Exchange-Aktienkurs Johnson Matthey-Aktie:

1.812,50 GBp +11,20% (01.09.2023, 16:07)



ISIN Johnson Matthey-Aktie:

GB00BZ4BQC70



WKN Johnson Matthey-Aktie:

A2ABB6



Ticker-Symbol Johnson Matthey-Aktie:

JMT2



London Stock Exchange-Symbol Johnson Matthey-Aktie:

JMAT



NASDAQ OTC-Symbol Johnson Matthey-Aktie:

JMPLF



Kurzprofil Johnson Matthey plc:



Johnson Matthey (ISIN: GB00BZ4BQC70, WKN: A2ABB6, Ticker-Symbol: JMT2, NASDAQ OTC-Symbol: JMPLF, London Stock Exchange-Symbol: JMAT) ist ein international führender Hersteller von Spezialchemikalien und Weltmarktführer für modernste Werkstoff-Technologie. (01.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson Matthey-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson Matthey plc (ISIN: GB00BZ4BQC70, WKN: A2ABB6, Ticker-Symbol: JMT2, NASDAQ OTC-Symbol: JMPLF, London Stock Exchange-Symbol: JMAT) unter die Lupe.Bei einer Vielzahl von Unternehmen aus den Sektoren Wasserstoff, Wind und Solar gebe es bei Anlegern derzeit wenig Grund zu feiern. So auch beim britischen Wasserstoff-Spezialisten Johnson Matthey. Nach einer langen Durststrecke sende die Aktie ein Lebenszeichen und lege rund zwölf Prozent zu, das sei der Grund.Das amerikanische Industrieunternehmen Standard Industries habe seine Beteiligung bei den Briten von zuvor fünf Prozent auf zehn Prozent angehoben und werde damit zum größten Aktionär von Johnson Matthey. Die Aufstockung sei über den Standard Latitude Master Fund passiert, der unter anderem von Standard Industries kontrolliert werde.Seit Anfang des Jahres sei es konstant gen Süden gegangen. Am Montag sei dabei ein neues Allzeittief generiert worden, bis dahin hätten mehr als 20 Prozent Kursverlust zu Buche gestanden. Von diesem Tiefstkurs habe sich der Titel inzwischen mehr als zehn Prozent erholt. Trotz allem sei das Chartbild weiterhin eingetrübt. Die Verdoppelung der Anteile durch den Investor und damit aufkeimende Übernahmepläne könnten der Johnson Matthey-Aktie neues Leben geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Johnson Matthey-Aktie: