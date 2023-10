Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) veröffentlichte gestern die Quartalszahlen zu Q3, welche die Erwartungen übertrumpften, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



In erster Linie sei das Ergebnis auf eine gute Geschäftsentwicklung im Bereich Pharma zurückzuführen, das Medtech-Segment habe sich im Vergleich zu den Erwartungen weniger gut entwickelt.



Die nach Bilanzsumme zweitgrößte Bank der USA, Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), habe gestern Zahlen für das dritte Quartal 2023 vorgelegt. Die Gewinnerwartungen seien übertroffen worden. Profitiert habe das Institut vor allem vom starken Anstieg bei den Zinserträgen. (18.10.2023/ac/a/m)



