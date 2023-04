Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben (05.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharma- und Konsumgüterkonzerns Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.J&J wolle einen großen Rechtsstreit um angeblich krebserregende Hygieneprodukte mit einem Kompromiss aus der Welt schaffen. Bereits am Vorabend habe der US-Konzern angekündigt, dafür einen Vergleich im Volumen von rund 8,9 Milliarden Dollar zu akzeptieren. Zwar müsse der Vorschlag noch mehreren Parteien angenommen werden, dennoch gehe es für die Aktie zur Wochenmitte aufwärts.Im Fokus der über 40.000 Klagen stehe vor allem um das Körperpuder "Baby Powder", das viele Frauen für Erkrankungen an Eierstockkrebs verantwortlich machen würden. Die Vergleichszahlung - die noch der Annahme durch die Kläger sowie dem zuständigen Gericht bedürfe - solle über 25 Jahre gestreckt erfolgen und sei Teil eines komplexen Plans, mit dem der Konzern die juristische Dauergroßbaustelle schließen wolle. Dazu zähle auch die erneute Insolvenzerklärung einer zur Auslagerung von Rechtsrisiken gegründeten Gesellschaft, nachdem ein US-Gericht einen Antrag auf Gläubigerschutz im Januar zunächst abgewiesen habe.Bei den Anlegern komme die Nachricht gut an: Kurz vor US-Handelsbeginn lege die Johnson & Johnson-Aktie am Mittwoch rund drei Prozent zu.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link