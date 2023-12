NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

156,62 USD -1,22% (06.12.2023, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (07.12.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von RBC Capital Markets:Die Analysten vom Investmenthaus RBC Capital Markets stufen die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) weiterhin mit "outperform" ein.Da Johnson & Johnson seinen Enterprise Business Review vorlege, sei RBC Capital positiv gestimmt, was das Vertrauen des Managements in seine Geschäftsaussichten angehe, da es MedTech und Pharma unter einem Dach vereine und sich auf Innovation mit PFA und Robotik konzentriere. Das Unternehmen verfüge über zehn Vermögenswerte mit einem Spitzenjahresumsatzpotenzial von über 5 Mrd. USD und über 15 Vermögenswerte mit einem Potenzial von 1 Mrd. USD bis 5 Mrd. USD, so RBC in einer Research Note.Die Analysten von RBC Capital Markets stufen die Aktie von Johnson & Johnson unverändert mit "outperform" ein und erhöhen das Kursziel von 178 auf 181 USD. (Analyse vom 06.12.2023)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:144,90 EUR -0,41% (07.12.2023, 14:45)