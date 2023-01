Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

153,98 EUR -0,57% (24.01.2023, 13:55)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

168,31 USD -0,25% (23.01.2023, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (24.01.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Soeben habe Johnson & Johnson ihr Zahlenwerk für das vierte Quartal 2022 vorgelegt, welches rundum solide ausgefallen sei. In erster Linie sei das Ergebnis auf eine robuste Geschäftsentwicklung zurückzuführen, die teilweise durch nachteilige Wechselkurseffekte wieder ausgeglichen worden sei.Für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2022 habe der amerikanische Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (J&J) einen Umsatz von USD 23,7 Mrd. (Konsens: USD 23,9 Mrd.) verzeichnet, was einem Rückgang von 4% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe um 10% auf USD 2,35 gesteigert werden können und somit die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 2,23 um gut 5% übertroffen. Zwei der drei Unternehmenssparten - Medizintechnik und Konsumgüter/Hygieneprodukte - hätten mit einem soliden organischen Wachstum überzeugen können. Die volumenmäßig größte Sparte Pharma habe marginale Umsatzanteile abgeben müssen. Nach wie vor belastend wirken würden Fremdwährungseffekte auf das Unternehmen, besonders da rund die Hälfte des Umsatzes außerhalb der USA generiert werde.Im Zuge der Berichterstattung habe das Management auch den Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 bekannt: So rechne das Unternehmen mit einem Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von 3,5% auf USD 10,55. Dies liege über der aktuellen Konsensschätzung von USD 10,35. Das Unternehmen erwarte des Weiteren ein bereinigtes operatives Umsatzwachstum von 4%, ohne Berücksichtigung der COVID-19-Impfstoffverkäufe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity