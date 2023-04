NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (18.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Johnson & Johnson habe Quartalszahlen gemeldet. 2,68 Gewinn je Aktie habe man geliefert, während 2,50 USD erwartet worden seien. Der Umsatz habe mit 24,7 Mrd. USD. 1 Mrd. über den Prognosen gelegen. Der Vorstand von Johnson & Johnson habe gesagt, dass das Wachstum in sämtlichen Segmenten größer gewesen sei als im Vorjahr. Zudem habe er darauf verwiesen, dass man keine großen Gegenbewegungen habe, wenn man seine Preise anhebe. Die Johnson & Johnson-Aktie taugt dafür, um langfristig Gewinne zu erzielen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.04.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:147,60 EUR -2,57% (18.04.2023, 16:45)