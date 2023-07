Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

150,30 EUR +6,07% (20.07.2023, 16:37)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

166,97 USD +5,18% (20.07.2023, 16:25)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (20.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Konsumgüterkonzerns Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.J&J hebe nach einem unerwartet starken zweiten Quartal ein weiteres Mal seine Prognose für das Jahr an. Zwischen April und Juni habe J&J vor allem von einem starken Medizintechnikgeschäft profitiert. Aber auch das vor der Abspaltung stehende Konsumentengeschäft und die Pharmasparte hätten zulegen können.Das Management um Konzernchef Joaquin Donato strebe jetzt auf Jahressicht abseits des Corona-Impfstoffs einen Erlös in der Spanne von 98,8 bis 99,8 Mrd. US-Dollar (88,2 bis 89,1 Mrd. Euro) an. In der Mitte der Bandbreite wäre dies ein Plus von sieben Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Bereits im April habe der Konzern nach einem starken Jahresstart die Latte angehoben - die neuen Ziele würden nun an beiden Enden der Spanne nochmals um 0,9 Mrd. Dollar höher liegen.Im abgelaufenen Quartal sei der Umsatz trotz Einbußen im Corona-Geschäft im Vergleich zum Vorjahr um gut sechs Prozent auf 25,5 Mrd. Dollar geklettert. Analysten hätten hier weniger erwartet, ebenso hätten sie mit einem geringeren Profit gerechnet.Stark hätten sich inbesondere die Umsätze mit Carvykti entwickelt. Es sei die erste Zelltherapie von Janssen J&J zur Behandlung von Patienten mit rezidiviertem und refraktärem multiplem Myelom. Dies dürfte auch die Anleger der AKTIONÄR-Empfehlung Legend Biotech freuen. Carvykti sei ein Partnerprojekt von Legend und Johnson & Johnson.Die Johnson & Johnson-Aktie gewinne auf der Handelsplattform Tradegate nach den starken News 1,7 Prozent auf 144,10 Euro. Der US-Titel bleibe eine Halteposition. Die Legend Biotech-Aktie gewinne derzeit 2,4 Prozent auf 63,00 Euro. Hier bleibe DER AKTIONÄR sehr zuversichtlich. Auch ein Neueinstieg ist auch dem gegenwärtigen Niveau noch interessant, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)