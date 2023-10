Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

148,70 EUR -0,27% (17.10.2023, 15:09)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

157,53 USD +0,43% (16.10.2023, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (17.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Medizintechnikkonzerns Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.J&J erhöhe nach einem unerwartet guten dritten Quartal erneut die Prognose für das Gesamtjahr. Zwischen Juli und September habe J&J vor allem von einem starken Medizintechnikgeschäft profitiert. Aber auch die Pharmasparte habe zulegen können.Das Management um Konzernchef Joaquin Duato strebe jetzt auf Jahressicht einen Erlös von 84,4 bis 84,8 Mrd. US-Dollar (80,1 bis 80,5 Mrd. Euro) an. In der Mitte der Bandbreite wäre dies ein Plus von 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zuvor habe der Konzern 83,6 bis 84,4 Mrd. Dollar anvisiert. Dabei seien die abgestoßene Sparte Kenvue, die zuvor Johnson & Johnson's Consumer Health geheißen habe, sowie der Erlös mit Corona-Impfstoffen ausgeklammert.Im abgelaufenen Quartal sei der Umsatz trotz Einbußen im Corona-Geschäft im Vergleich zum Vorjahr um fast sieben Prozent auf 21,4 Mrd. Dollar geklettert. Analysten hätten hier etwas weniger erwartet, ebenso hätten sie mit einem geringeren Profit gerechnet.Zu den großen Wachstumstreibern hätten u.a. Stelara sowie die Krebsmedikamente Darzalex und Carvykti gezählt. Bei letzterem Mittel handle es sich um eine Krebsimmuntherapie, die Johnson & Johnson gemeinsam mit dem AKTIONÄR-Tipp Legend Biotech vertreibe. Mit Carvykti-Erlösen von 152 Mio. Dollar habe das Unternehmen die Analystenprognose von knapp 137 Mio. Dollar übertroffen.Der Pharmakonzern habe mit seinen Quartalszahlen überzeugt.Die Johnson & Johnson-Aktie bleibt für konservativ ausgerichtete Anleger mit einem langen Atem durchaus interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Die Position sollte mit einem Stopp bei 130 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 17.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)