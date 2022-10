Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

172,90 EUR +1,90% (18.10.2022, 13:47)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

166,59 USD +1,30% (17.10.2022, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (18.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Soeben habe Johnson & Johnson ihr Zahlenwerk für das dritte Quartal 2022 vorgelegt, welches rundum solide ausgefallen sei und die Erwartungen mehrheitlich moderat habe übertreffen können. Der Ausblick sei aufgrund negativer Währungseffekte marginal angepasst worden.Für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres habe Johnson & Johnson (J&J) einen Umsatz von USD 23,8 Mrd. (Konsens: USD 23,3 Mrd.) verzeichnet, was einem organischen Wachstum von 8% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich zwar marginal um 2% auf USD 2,55 verschlechtert, damit allerdings ebenfalls die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 2,47 übertroffen. Alle drei Sparten des Unternehmens - Pharma, Medizintechnik, Konsumgüter/Hygieneprodukte - hätten hier mit einer robusten organischen Wachstumsdynamik zum Ergebnis beigetragen.Während das Quartalsergebnis für J&J solide ausgefallen sei, habe das Management den Ausblick in Zuge der weiterhin belastenden Währungseffekte angepasst: Für das Geschäftsjahr 2022 rechne man nun mit einem konzernübergreifenden Umsatz ex COVID-19 Impfstoff in der Spanne von USD 93,0 Mrd. bis USD 93,5 Mrd. (zuvor: USD 93,3 Mrd. bis USD 94,3 Mrd.). Indes habe man den erwarteten bereinigten Gewinn je Aktie auf USD 10,02 bis USD 10,07 konkretisiert (zuvor: USD 10,00 bis USD 10,10).Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Aktie von Johnson & Johnson lautete "Halten", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 18.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity