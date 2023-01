Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (31.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharma- und Konsumgüterkonzerns Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Johnson & Johnson habe im Zusammenhang mit Gerichtsfällen rund um ein krebsverdächtiges Babypuder einen kräftigen Dämpfer erhalten. Die defensive Aktie sei im Handelsverlauf des Montags kräftig eingeknickt und habe an der Börse in New York mit einem Minus von 3,7 Prozent geschlossen.So habe ein Bundesberufungsgericht geurteilt, dass J&J für eine eigens dafür gegründete Gesellschaft keinen Gläubigerschutz nutzen könne, um die mehr als 40.000 Rechtsverfahren abzuwehren. Das habe das Gericht am Montag mitgeteilt. Damit dürfte sich J&J künftig wieder selbst gegen die Klagen verteidigen müssen.Johnson & Johnson habe bereits einige Klagen verloren, so müsse der Konzern an eine Klägergruppe mehr als zwei Milliarden US-Dollar zahlen. Nach diesem Urteil habe J&J eine neue Strategie initiiert, um die Klagen abzuwehren und habe die Rechtsfälle in eine eigens dafür gegründete Gesellschaft ohne operative Tätigkeit ausgegliedert. Für diese sei dann direkt danach Gläubigerschutz beantragt worden, um die Gerichtsverfahren zu blockieren, während gleichzeitig versucht worden sei, Vergleiche zu verhandeln.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link