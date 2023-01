Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (30.01.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Q4 2022 sei für J&J im Großen und Ganzen solide ausgefallen. So habe der Pharma- und Konsumgüterriese im Vergleich zum Vorjahresquartal zwar einen Rückgang des Umsatzes um 4,4% auf USD 23,71 Mrd. verzeichnet, somit allerdings (fast) den Markterwartungen von USD 23,86 Mrd. entsprochen. Die Verschlechterung sei laut Management vor allem auf negative Wechselkurseffekte sowie niedrigere Absatzmengen des hauseigenen COVID-19-Impfstoffs zurückzuführen gewesen. Bei konstanten Wechselkursen hätte sich der Umsatz marginal um 0,9% verbessert. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich auf USD 2,35 belaufen und sei somit 5,6% über den Analystenschätzungen von im Schnitt USD 2,23 angesiedelt gewesen.Anfang 2023 habe J&J offiziell beantragt, die Konsumgüter-Sparte als eigenständiges Unternehmen an der New Yorker Börse unter dem Namen "Kenvue" zu listen. Somit sei man dem im Jahr 2021 angekündigten Vorhaben, diesen Geschäftsbereich vom Konzern abzuspalten, ein gutes Stück näher gekommen. Die Analysten der RBI würden dies grundsätzlich positiv bewerten, habe doch die Konsumgüter-Sparte in der Vergangenheit eine zum Teil deutlich niedrigere Profitabilität als ihre Pendants vorweisen können. Zum Vergleich: Im Q4 2022 habe die bereinigte Marge vor Steuern und Amortisationen im Pharma-Segment 38,2% betragen, während sich dieser Wert bei Konsumgütern lediglich auf 22,0% beziffert habe. Laut eigenen Angaben wolle J&J das Vorhaben bis November 2023 abschließen, wobei der Mutterkonzern zumindest 80% des Stimmrechts behalten solle.Ende Januar 2023 habe J&J positive Spätphasen-Studienergebnisse seines erst kürzlich in den USA zugelassenen Medikaments Carvykti bei früheren als bisher angewandten Therapiephasen beim Multiplen Myelom bekannt gegeben. Die somit erhoffte Label-Expansion des Arzneimittels würde das bereits gut bestückte Multiple Myelom-Portfolio des Konzerns weiter stärken, welches unter anderem das Blockbustermedikament Darzalex sowie den vergangenen Herbst zugelassenen Arzneistoff Tecvayli enthalte. Diese Neuzugänge sollten das Unternehmen beim Ziel unterstützen, bis 2025 einen Umsatz in Höhe von USD 60 Mrd. in der Pharma-Sparte zu erwirtschaften. Analysten würden für den Geschäftsbereich im Schnitt ein Umsatzpotenzial von knapp USD 55 Mrd. für das Jahr 2025 erwarten.Für das Geschäftsjahr 2023 habe das Management den folgenden Ausblick bekannt gegeben: Man rechne mit einem Umsatzwachstum von 4,5% bis 5,5% auf USD 96,9 Mrd. bis USD 97,9 Mrd., wobei hier Erlöse des COVID-19-Impfstoffs nicht mitberücksichtig würden. Den bereinigten Gewinn je Aktie erwarte sich der Konzern zwischen USD 10,45 und USD 10,65. In beiden Fällen entspreche die Prognose den Markterwartungen.Die Aktie werde zurzeit im Vergleich zur Peer-Group mit einer Prämie von rund 5% auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023e gehandelt, was den Analysten der RBI aufgrund des soliden Quartalsergebnisses sowie dem jüngsten R&D-Erfolg als gerechtfertigt erscheine. Auch im Vergleich zur eigenen Historie sowie zum Sektor und zum breitem Markt bewege sich die Aktie rund um ihre langfristig (zehn Jahre) durchschnittlichen Bewertungsniveaus.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher sowohl seine "halten"-Empfehlung als auch sein Kursziel von USD 180 für die Aktie von Johnson & Johnson. (Analyse vom 30.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: