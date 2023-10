Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben.



Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zu Beginn ein kurzer Disclaimer: Johnson & Johnson habe im August die Ausgliederung seiner Consumer Health Unit als eigene Firma (Kenvue) finalisiert. Die unternehmensweiten Zahlen, auf die sich die Analysten der RBI in diesem Text beziehen würden, seien daher niedriger als im letzten Quartal. Die Analysten der RBI würden im Vergleich zu früheren Perioden nur die Bereiche der Firma heranziehen, die jetzt noch Teil von Johnson & Johnson seien.Im dritten Quartal 2023 habe es keine riesengroßen Ausreißer gegeben, wenngleich das Ergebnis, sowohl Top Line als auch Bottom Line, besser ausgefallen sei als erwartet. Der Umsatz des US-Pharmariesen sei im dritten Quartal 2023 um 6,8% auf USD 21,4 Mrd. gestiegen (Vergleichswert exkludiert Consumer Health). Das sei gut 5% über den Markterwartungen von USD 21 Mrd. gewesen. Der Gewinn je Aktie habe mit USD 2,66 ebenfalls über den Analystenschätzungen von USD 2,52 gelegen. Das Nettoergebnis sei mit USD 6,78 Mrd. auch 6% über den Erwartungen ausgefallen.Die zwei Unternehmenssegmente hätten im dritten Quartal zwar beide ein Wachstum verbuchen können, allerdings sei der Umsatz des Medtech-Segments 1,7% unter den Erwartungen ausgefallen und das Pharma-Segment habe die Erwartungen um über 3% übertreffen können. Das Pharma-Segment sei mit USD 13,9 Mrd. Umsatz und zwei Dritteln des Gesamtumsatzes das wichtigste Segment von J&J. Das Wachstum von 5% im dritten Quartal sei stabil, aber nicht beeindruckend gewesen. Das Medtech-Segment sei mit einem Umsatz von USD 7,5 Mrd. das zweite große Segment. Das Wachstum von 10% sei zwar hoch, aber trotzdem leicht unter den Markterwartungen gewesen.Das Gesundheitskonglomerat habe seine Geschäftsprognose für 2023 leicht angehoben. Das Unternehmen erwarte nun einen bereinigten Gewinn je Aktie um die USD 10,10. Das sei sehr nahe an den Analystenschätzungen von USD 10,03. Der Umsatz solle auf ungefähr USD 83,8 Mrd. fallen. Zur Dividende gebe die Unternehmensführung keine neuen Zahlen bekannt, die aktuelle Dividendenrendite liege bei ungefähr 3%.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research für die Aktie von Johnson & Johnson lautete Kauf, so Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 17.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: