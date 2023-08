Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

151,70 EUR +0,46% (30.08.2023, 15:33)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

164,31 USD +0,01% (29.08.2023, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (30.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Nach der Abspaltung des Konsumgütergeschäfts Anfang des Monats habe J&J am Mittwoch ein neues Umsatzziel für 2023 formuliert. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte das Management nun einen geringeren Umsatz.Konkret strebe Konzernchef Joaquin Duato für das laufende Jahr nun nur noch ein Umsatzplus von sieben bis acht Prozent auf 83,2 bis 84 Mrd. Dollar an, wie der Konzern am Mittwoch mitgeteilt habe. Dabei sei die abgestoßene Sparte Kenvue, die zuvor Johnson & Johnson's Consumer Health geheißen habe, und Marken wie Neutrogena, Listerine und Carefree beinhaltet habe, sowie der Erlös mit Corona-Impfstoffen herausgerechnet. Bislang habe das Management einen Umsatz inklusive Konsumgütergeschäft von 98,8 bis 99,8 Mrd. Dollar angepeilt.Die Johnson & Johnson-Aktie habe im vorbörslichen US-Handel kaum auf die Neuigkeit reagiert und pendle um den gestrigen Schlusskurs. Der AKTIONÄR bleibe für J&J positiv gestimmt: Seit der Empfehlung in Ausgabe 01/2021 liege die Aktie 19,5 Prozent vorne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: