Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher seine "halten"-Empfehlung, senkt aber in Anbetracht des branchenweiten Re-Ratings der vergangenen Monate das Kursziel von USD 190,00 auf USD 170,00. (Analyse vom 28.09.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (28.09.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Das zweite Quartal des laufenden Jahres von J&J habe die Dynamik des vorherigen fortgesetzt und sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Der Umsatz des weltweit größten Gesundheitsunternehmens habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 3% (+8% bei konstanten Wechselkursen) auf USD 24,02 Mrd. (Konsens: USD 23,96 Mrd.) verbessert, während der bereinigte Gewinn je Aktie bei USD 2,59 (Konsens: USD 2,55) zu liegen gekommen sei.Die Blockbuster-Medikamente Darzalex (Q2 Umsatz: USD 1,99 Mrd.) und Stelara (Q2 Umsatz: USD 2,60 Mrd.) hätten die Analystenschätzungen um 9,5% bzw. 4,3% zu übertreffen vermocht.J&J habe Mitte September ein neues Aktienrückkaufprogramm im Ausmaß von bis zu USD 5 Mrd. gestartet. Viele in den USA ansässige Firmen hätten jüngst solche Vorhaben verkündet, um der dort bald in Kraft tretenden Steuer für Aktienrückkaufprogramme zu entgehen.Die R&D-Pipeline des Konzerns könnte bereits die nächste Welle an Wachstumstreibern in der Pharma-Sparte hervorbringen. Nachdem vergangenen Februar Carvykti (Multiples Myelom) bereits eine US-Zulassung durch die FDA erhalten habe, habe J&Js erste Zelltherapie sowohl in der EU (bedingt) als auch in Japan eine Zulassung erhalten. J&J erwarte sich von dem Arzneistoff Spitzenumsätze in Höhe von USD 5 Mrd.Mittlerweile habe der Gesundheitskonzern die komplexe Therapie durch eine handelsübliche Option ergänzt, welche bereits Ende August bedingt in der EU zugelassen worden sei: Tecvayli (Teclistamab) sei ein "First in Class" bispezifischer Antikörper für die Behandlung von Patienten mit Multiplem Myelom. Doch während Carvykti einen komplizierten und langwierigen Herstellungsprozess erfordere, um patienteneigene Zellen umzugestalten, werde Tecvayli als gebrauchsfertige Injektion geliefert. Tecvayli und Carvykti würden das Multiples Myelom-Portfolio des Konzerns ergänzen, zu dem auch der altbekannte Blockbuster Darzalex gehöre.Das Management habe den Ausblick für das laufende Jahr teils konkretisiert: Den bereinigten Gewinn je Aktie erwarte man sich nun in der Spanne von USD 10,65 bis USD 10,75 (zuvor: USD 10,60 bis USD 10,80), was einem Wachstum von 8,7% bis 9,7% (zuvor: 8,2% bis 10,2%) entsprechen würde. Des Weiteren sei die Prognose des Gesamtumsatzes aufgrund der Aufwertung des US-Dollars von USD 94,8 Mrd. bis USD 95,8 Mrd. auf USD 93,3 Mrd. bis USD 94,3 Mrd. angepasst worden.J&J habe sich im abgelaufenen Quartal mit einigen juristischen Problemen herumgeschlagen. Zum einen habe J&J mit dem US-Bundesstaat New Hampshire einen Vergleich in Höhe von USD 40,5 Mio. bezüglich der unterstellten Rolle des Konzerns in der Opioid-Krise des Bundesstaates ausgehandelt. Wie bei dem in Q1 ausgehandelten Vergleich mit West Virginia habe das Management auch hier klargestellt, dass der Vergleich kein Eingeständnis von Schuld oder Fehlverhalten sei.Noch deutlich teurer sei dem Konzern ein gerichtlicher Ausgleich in Australien zu stehen gekommen: In der Causa rundum den Verkauf defekter Beckenbodenimplantate an australische Frauen aus dem Jahre 2017 habe man sich auf eine Zahlung von USD 205 Mio. geeinigt. Der Vergleich müsse noch vom australischen Bundesgericht genehmigt werden. Abgesehen von diesen jüngsten Ereignissen würden Investoren noch immer gespannt auf die nächste Entwicklung im groß medial beleuchteten Prozess rundum dem angeblich mit Asbest verunreinigten Talkbasierten Babypuder von J&J warten. Hier versuche das Unternehmen potenzielle Zahlung mit dem juristisch umstrittenen "Texas-Two-Step"-Manöver zu minimieren. Der Verkauf des besagten Babypuders sei mittlerweile weltweit eingestellt worden.Bei J&J handle es sich natürlich nach wie vor um einen Qualitätstitel, welcher gemessen am Umsatz den größten Gesundheitskonzern der Welt darstelle und sich durch ein breit gefächertes Produktportfolio auszeichne. Die Aktie werde zurzeit im Vergleich zur Peer-Group mit einer Prämie von 20% auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2022e/2023f gehandelt, was aufgrund des robusten Quartalsergebnisses sowie den jüngsten R&D-Erfolgen als gerechtfertigt erscheine.