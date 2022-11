Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

174,96 EUR -0,62% (01.11.2022, 21:48)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

173,09 USD -0,51% (01.11.2022, 21:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (01.11.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Nachdem bislang eher mauen M&A-Jahr im Medtech-Sektor sorge Johnson & Johnson am Dienstag mit einem Multi-Milliarden-Deal für Aufsehen. Der US-Konzern übernehme das Medizintechnik-Unternehmen Abiomed, das laut eigenen Angaben die kleinste Herzpumpe der Welt herstelle. Der Kaufpreis von 380 USD je Aktie entspreche einem Aufschlag von fast 51% auf den Abiomed-Schlusskurs vom Montag. Insgesamt sei Johnson & Johnson bereit, 16,6 Mrd. USD im Voraus zu zahlen. Zusätzlich räume der Konzern den Aktionären ein sogenanntes Contingent Value Right ein, das zu Meilenstein-Zahlungen von bis zu 35 USD je Aktie berechtigt. Dieses sei aber nicht handelbar.Der Zukauf solle insbesondere die Medizintechnik-Sparte von Johnson & Johnson stärken, die nach der Ausgliederung des Consumer-Healthcare-Geschäfts im kommenden Jahr eigenständig werde. Mit erwarteten 1,3 Mrd. USD im kommenden Jahr, würde Abiomed den für 2023 prognostizierten Umsatz des Bereichs um fast 5% steigen lassen. Für 2027 würden Analysten von umgesetzten 2,1 Mrd. USD mit den Herzpumpen ausgeheen.Während die Bekanntgabe der Übernahme die Abiomed-Aktie um mehr als 50% in die Höhe habe schnellen lassen, gebe die Johnson & Johnson-Aktie leicht nach. Dabei rutsche sie auch wieder unter die 200-Tage-Linie, die sie erst Ende Oktober nach oben überwunden habe. Insbesondere die Größe des Deals scheine viele Anleger und Analysten überrascht zu haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: