147,40 EUR +0,34% (29.01.2024, 15:00)



159,50 USD -0,04% (26.01.2024)



US4781601046



853260



JNJ



JNJ



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (29.01.2024/ac/a/n)



Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:

Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ).

Johnson & Johnson habe 2023 ein stark wachsendes Medtech-Segment und eine stabile Pharma-Sparte gezeigt. Das COVID-19-Geschäft sei wohl gänzlich vorbei und am Horizont tue sich ein GLP-1-Risiko auf. Dennoch sei die Aktie stärker abgeschlagen, als der Analyst für fair erachte.

Johnson & Johnson habe für 2023 ein stabiles Umsatzwachstum verzeichnet und auch die Gewinnsituation habe sich positiv entwickelt. Vor allem das Medtech-Segment zeige eine sehr gute Entwicklung, die sich auch in den nächsten Jahren fortsetzen werde. Aber auch die Pharmasparte könne sich sehen lassen und dank hoher F&E-Ausgaben verfüge Johnson & Johnson über eine starke Pipeline mit großem Potenzial.

Aus Bewertungssicht sei die Aktie vor allem aufgrund der schwächeren Performance der letzten Monate etwas günstiger bewertet als üblich. Hier dürfte auch der Rechtsstreit um das Asbest-Babypuder belasten (diesbezüglich habe es beim letztens Finanzbericht übrigens keine bedeutenden Neuigkeiten gegeben). Aus Sicht des Analysten sei Johnson & Johnson aber vor allem auf KGV-Basis sehr attraktiv bewertet.