162,47 USD +0,49% (22.01.2024, 22:00)



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (23.01.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Zu Beginn ein kurzer Disclaimer: Johnson & Johnson habe im August die Ausgliederung seiner Consumer Health Unit als eigene Firma (Kenvue) finalisiert. Die unternehmensweiten Zahlen, auf die sich Schicho in diesem Text beziehe, seien daher niedriger als im letzten Jahr. Er werde im Vergleich zu früheren Perioden nur die Bereiche der Firma heranziehen, die jetzt noch Teil von Johnson & Johnson seien.J&J habe ein ausgewiesenes Umsatzwachstum von 6,5% gemeldet, was einem Gesamtumsatz von USD 85,2 Mrd. entspreche und deutlich über den Erwartungen von USD 84,4 Mrd. gelegen habe. Ohne dem COVID-19-Impfstoff habe das operative Wachstum sogar 9,0% betragen. Der unverwässerte Gewinn pro Aktie (GAAP) habe sich im Gesamtjahr auf USD 5,20 belaufen, ein Rückgang um 15,3% aufgrund einer einmaligen Sonderbelastung im ersten Quartal. Der bereinigte Gewinn pro Aktie sei jedoch um 11,1% auf USD 9,92 gestiegen, was einer Punktlandung im Vergleich zu den Erwartungen von ebenfalls USD 9,92 entspreche.Es hätten sich außerdem unterschiedliche Entwicklungen in den Segmenten Innovative Medicine und MedTech gezeigt. Das Segment Innovative Medicine, ohne den COVID-19-Impfstoff, habe ein weltweites operatives Umsatzwachstum von 7,2% erreicht, getrieben durch starke Leistungen von Medikamenten wie DARZALEX, ERLEADA und TECVAYLI in der Onkologie sowie STELARA und TREMFYA in der Immunologie. Im Gegensatz dazu habe das MedTech-Segment ein beeindruckendes operatives Umsatzwachstum von 12,4% erzielt, wobei die Übernahme von Abiomed 4,7% zum Wachstum beigetragen habe. MedTech habe sich 2023 also klar als Wachstumstreiber gezeigt. Der Analyst glaube, dass sich dieser Trend auch in den nächsten Jahren fortsetzten werde.Für 2024 rechne das Unternehmen mit einem operativen Umsatzwachstum von 5,0% bis 6,0% und einen bereinigten operativen Gewinn pro Aktie von USD 10,55 bis USD 10,75, was einem Wachstum von 7,4% entsprechen würde.Die letzte Empfehlung für die Aktie von J&J lautete "Kauf", so Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: