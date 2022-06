Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

168,10 EUR -2,37% (28.06.2022, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

176,94 USD -2,84% (28.06.2022, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (29.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Im Kampf gegen das Corona-Virus wolle der US-Konzern an seinem bisherigen Impfstoff festhalten. Der Pharma-Riese gehe damit einen anderen Weg als z.B. Moderna oder BioNTech und Pfizer, die an neuen Versionen ihrer Impfstoffe arbeiten würden. Die wirtschaftliche Bedeutung des Corona-Impfstoffs sei für J&J jedoch überschaubar. Im ersten Quartal seien gerade einmal 457 Mio. USD von 23,4 Mrd. USD Konzernumsatz auf das Segment entfallen.Die Johnson & Johnson-Aktie habe am Dienstag knapp 3% nachgegeben. Der Lauf in Richtung des bisherigen Allzeithochs vom Ende April bei 186 USD sei damit vorerst unterbrochen. Die Johnson & Johnson-Aktie bleibe für konservativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick aber weiter interessant, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link