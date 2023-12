NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

158,55 USD -0,21% (05.12.2023)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (06.12.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Stifel:Rick Wise, Analyst von Stifel, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ).Wise habe an der 2023 Enterprise Business Review des Unternehmens teilgenommen, in deren Rahmen J&J erstmals eine Prognose für das Umsatz- und Gewinnwachstum 2024 abgegeben habe. Er habe gesagt, dass die "Quintessenz" darin bestehe, dass J&J seine Innovationspipeline, die Entwicklung neuer Produkte und eine starke Generierung von freiem Cashflow in den Vordergrund stelle und gleichzeitig seine Größe und Skalierung nutze, um in den 2020er Jahren weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich zu erzielen.Rick Wise, Analyst von Stifel, bewertet die Johnson & Johnson-Aktie weiterhin mit "hold". Das Kursziel werde von 155,00 auf 160,00 USD angehoben. (Analyse vom 06.12.2023)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:146,60 EUR -0,20% (06.12.2023, 14:06)