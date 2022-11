Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit.



Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Das Q3 2022 sei für J&J solide ausgefallen. So habe der Konzern einen Umsatz von USD 23,79 Mrd. (Konsens: USD 23,34 Mrd.) verzeichnet, was einem organischen Wachstum von 8% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich zwar marginal um 2% auf USD 2,55 verschlechtert, habe damit allerdings ebenfalls die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 2,47 übertroffen. Alle drei Sparten des Unternehmens - Pharma, Medizintechnik, Konsumgüter/Hygieneprodukte - hätten hier mit einer robusten organischen Wachstumsdynamik zum Ergebnis beigetragen.R&D: Das bereits im Sommer in der EU bedingt zugelassene Medikament Tecvayli (Teclistamab) sei mit Ende Oktober nun auch in den USA zugelassen worden. Der Arzneistoff sei nun der vierte von J&J, der bei der Behandlung von Multiplem Myelom, einer bösartigen Tumorerkrankung des Knochenmarks, zum Einsatz komme. Ein Unternehmenssprecher habe einen monatlichen Preis von USD 39.500 pro Monat in Aussicht, bzw. einen Gesamtpreis von USD 355.000 bis USD 395.000 für einen neun- bis zehn-monatigen Behandlungszeitraum gestellt.M&A: Anfang November habe J&J bekannt gegeben, den Herzpumpenhersteller Abiomed für USD 16,6 Mrd. in Bar zu übernehmen. Der Deal solle laut Management noch in Q1 2023 abgeschlossen werden. Der seit Januar 2022 amtierende J&J-CEO Joaquin Duato wolle laut eigenen Angaben die Medizintechnik-Sparte des Konzerns zu einem "best in class Performer" machen und durch Akquisitionen wie diese stärken.Das Management habe den Ausblick für das laufende Jahr leicht angepasst: Aufgrund des starken US-Dollars und den damit einhergehenden negativen Währungseffekten rechne man nunmehr mit einem konzernübergreifenden Umsatz von USD 93,0 Mrd. bis USD 93,5 Mrd. (zuvor: USD 93,3 Mrd. bis USD 94,3 Mrd.). Beim bereinigten Gewinn je Aktie habe man allerdings das untere Ende der Prognose angehoben und erwarte sich nun USD 10,70 bis USD 10,75 (zuvor: USD 10,65 bis USD 10,75).Das Q3 2022 sei für J&J in puncto Umsatz und Gewinn leicht über den Erwartungen ausgefallen, wobei alle drei Sparten - Pharma, Medizintechnik und Konsumgüter - mit einer robusten organischen Wachstumsdynamik zum Ergebnis beigetragen hätten. Mit der US-Zulassung von Tecvayli (Teclistamab) sei das bereits gut bestückte Multiple Myelom-Portfolio des Konzerns spürbar gestärkt worden und durch die geplante Übernahme des Herzpumpenherstellers Abiomed bekomme auch die Medizintechnik-Sparte etwas frischen Wind. Bezüglich der rechtlichen Schwierigkeiten rund um die Asbest-Babypuder-Causa habe es noch keine weiteren nennenswerten Entwicklungen gegeben. Bei J&J handle es sich natürlich nach wie vor um einen Qualitätstitel, welcher gemessen am Umsatz den größten Gesundheitskonzern der Welt darstelle und sich durch ein breit gefächertes Produktportfolio auszeichne. Die Aktie werde zurzeit im Vergleich zur Peer-Group mit einer Prämie von 5% auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023e gehandelt, was Antic aufgrund des robusten Quartalsergebnisses sowie den jüngsten R&D-Erfolgen als gerechtfertigt erscheine.Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, bekräftigt daher seine "Halten"-Empfehlung für die Johnson & Johnson-Aktie, hebt allerdings sein Kursziel leicht von USD 170 auf USD 180 im Zuge des branchenweiten Re-Ratings der letzten Wochen an. (Analyse vom 24.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: