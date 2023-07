Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (20.07.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Heute habe J&J sein Zahlenwerk für das zweite Quartal vorgelegt, welches die Erwartungen übertrumpft habe und zu einer Anhebung der Jahresprognose geführt habe. In erster Linie sei das Ergebnis auf eine gute Geschäftsentwicklung in den Bereichen Pharma und Medizintechnik zurückzuführen.Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2023 habe der amerikanische Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (J&J) einen Umsatz von USD 25,5 Mrd. (Konsens: USD 24,7 Mrd.) verzeichnet, was einem Anstieg von 6,3% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe auf USD 2,80 gesteigert werden können und somit die Schätzungen der Analysten:innen von im Schnitt USD 2,70 um gut 4% übertroffen. Getrieben worden sei dieses starke Ergebnis vor allem durch neue Medikamentenverkäufe in den USA.Alle drei Unternehmensbereiche - Pharma, Medizintechnik und Konsumgüter/ Hygieneprodukte - hätten mit Wachstum überzeugen können. Die umsatzmäßig zweitkleinste Sparte - Medizintechnik - habe mit einer zweistelligen Wachstumsrate überzeugt. In der größten Sparte - Pharma - hätten Medikamente aus den Bereichen Onkologie, Immunologie und Bluthochdruck als Umsatztreiber gegolten.Im Rahmen der Berichterstattung habe das Management auch die Geschäftsprognose für 2023 aktualisiert: Beflügelt von der stärkeren Nachfrage im Pharmageschäft und im Bereich Medizintechnik hebe Johnson & Johnson seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Auf bereinigter Basis solle der angepasste Jahresgewinn zwischen USD 10,70 und USD 10,80 je Aktie liegen. Analysten:innen hätten zuvor mit einem Gewinn von USD 10,65 pro Aktie gerechnet. Auch beim Umsatz werde für den Rest des Jahres ein Wachstum zwischen 6% und 7% erwartet, nachdem im April noch ein Plus von nur durchschnittlich 5% prognostiziert worden sei. J&J setze darauf, dass insbesondere neue Medikamente wie die Krebstherapie Carvykti erwartete Umsatzverluste durch das Auslaufen alter Patente dämpfen würden.Die letzte Empfehlung für die Aktie von J&J lautete "Kauf", so Christian Hinterwallner, Analyst der RBI. (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: