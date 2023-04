Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

151,50 EUR 0,00% (18.04.2023, 14:17)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

165,67 USD -0,10% (17.04.2023)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (18.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 habe der amerikanische Pharmazie- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (J&J) einen Umsatz von USD 24,7 Mrd. (Konsens: USD 23,6 Mrd.) verzeichnet, was einem Anstieg von 5,6% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe marginal auf USD 2,68 gesteigert werden können und somit die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 2,52 um gut 6% übertroffen. Getrieben worden sei dieses starke Ergebnis vor allem durch neue Medikamentenverkäufe in den USA.Alle drei Unternehmenssparten - Pharma, Medizintechnik und Konsumgüter/ Hygieneprodukte - hätten mit Wachstum überzeugen können. Die Unternehmensführung habe zudem eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um 5,3% von USD 1,13 je Aktie auf USD 1,19 je Aktie angekündigt - das 61. Jahr in Folge.Im Rahmen der Berichterstattung habe das Management auch die Geschäftsprognose für 2023 angehoben: Das Gesundheitskonglomerat erwarte in diesem Jahr auf bereinigter Basis zwischen USD 10,60 und USD 10,70 pro Aktie zu verdienen, verglichen mit seiner früheren Prognose von USD 10,45 bis USD 10,65. Damit gebe sich das Unternehmen optimistischer als Analyst:innen, die im Vorfeld einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund USD 10,51 erwartet hätten.Die letzte Empfehlung für die Aktie von Johnson & Johnson lautete "halten", so enedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 18.04.2023)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity