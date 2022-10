NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

170,98 USD +1,35% (24.10.2022, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (25.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson: Erholungspotenzial - ChartanalyseDie Aktie des amerikanischen Pharmakonzerns Johnson & Johnson befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 186,89 USD in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im Rahmen dieser Bewegung sei die Aktie auf ein Tief bei 159,17 USD und damit auf den Aufwärtstrend seit März 2021 gefallen. Am Freitag habe der Wert den Widerstand bei 167,63 USD durchbrochen, womit ein kleiner Boden vollendet worden sei. Gestern habe die Aktie weiter angezogen und sei dabei über das log. 38,2% Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch und über den EMA 200 geklettert.In den letzten beiden Tagen habe sich die Aktie von Johnson & Johnson Erholungspotenzial erarbeitet und es teilweise schon ausgenutzt. Diese Erholung könne zu weiteren Gewinnen bis 175,66-177,00 USD führen. Idealerweise komme es zuvor noch zu einem Rücksetzer gen 169,52-169,17 USD. Sollte die Aktie aber unter 167,63 USD zurückfallen, wäre der kleine Boden schon wieder aufgebrochen. Ein erneuter Rückfall in Richtung 159,17 USD wäre dann möglich. (Analyse vom 25.10.2022)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:174,08 EUR +0,47% (25.10.2022, 08:48)