Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (19.04.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Das Q1 2023 sei für J&J durchwegs solide ausgefallen, mit übertroffenen Erwartungen bei sowohl dem Umsatz als auch dem bereinigten Gewinn. Aufgrund von Zahlungen in Höhe von USD 6,9 Mrd. in Zusammenhang mit dem ursprünglichen Insolvenzantrag der Tochtergesellschaft LTL bezüglich der Asbest-Babypuder-Causa sei das Nettoergebnis von J&J allerdings negativ ausgefallen. Nachdem diese juristischen Streitigkeiten schon länger einen Schatten über den Konzern geworfen hätten, gebe sich J&J nun positiv, schon bald einen gerichtlichen Ausgleich erzielen zu können. Hier widerspreche allerdings die Anklage und werfe dem Konzern vor, die Tatsachen zu verschönern. Das Tauziehen gehe also noch weiter. Trotz dieser Schwierigkeiten handle es sich bei J&J natürlich nach wie vor um einen Qualitätstitel, welcher gemessen am Umsatz den größten Gesundheitskonzern der Welt darstelle und sich durch ein breit gefächertes Produktportfolio auszeichne. Die Aktie werde zurzeit im Vergleich zur Peer-Group mit einem Abschlag von rund 5% auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023e gehandelt. Auch im Vergleich zur eigenen Historie sowie zum Sektor und breitem Markt bewege sich die Aktie unter ihren langfristigen (zehn Jahre) durchschnittlichen Bewertungsniveaus.Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, bekräftigt daher sein Kursziel von USD 180, hebt die Empfehlung allerdings wegen des niedrigeren Bewertungsniveaus von "Halten" auf "Kauf" an. (Analyse vom 19.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: