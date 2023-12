Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gewinnwarnungen hätten in den meisten Fällen keine guten Auswirkungen auf die Kursentwicklung einer Aktie. Das dies anders gehe, beweise der amerikanische Pharmagigant Johnson & Johnson, hier die Einzelheiten dazu.Der Pharma- und Medizintechnikkonzern habe am Donnerstag mitgeteilt, den Konkurrenten Laminar für eine Vorauszahlung von 400 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Laminar sei ein privat geführtes Unternehmen, welches unter anderem im Bereich der Behandlung von Herzrhythmusstörungen tätig sei.Infolge der Übernahme reduziere Johnson & Johnson seine Gewinnprognose. So werde der bereinigte Gewinn je Aktie um etwa 0,17 Dollar niedriger ausfallen, als bisher erwartet. Die Spanne für den bereinigten Gewinn sei seitens des Unternehmens nun bei 9,90 bis 9,96 Dollar gegenüber der Konsensschätzung von 10,09 Dollar taxiert worden. Die Börse honoriere die Übernahme, die Aktie habe den Handel in den USA mit einem Plus von 1,67 Prozent beendet.Die Aktie ist für konservative Anleger mit einem langen Atem durchaus interessant, allerdings sollte zunächst eine Bodenbildung abgewartet werden, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zu Johnson & Johnson. (Analyse vom 01.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link