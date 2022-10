NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

165,11 USD -0,31% (05.10.2022, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (06.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson: Bodenausbildung - ChartanalyseDie Aktie von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit Januar 2021 laufe die Aktie in einem Aufwärtstrendkanal nach oben und habe am 25. April ihr aktuelles Allzeithoch bei 186,69 USD erreicht. Seit diesem Hoch sei der Wert zurückgefallen. Er habe die Unterkante des Trendkanals seit Januar 2021 getestet. Seit einigen Wochen versuche der Wert auf dieser Unterkante einen Boden auszubilden.Um diesen Boden zu vollenden, müsste die Aktie des amerikanischen Pharmawertes über den Widerstand bei 167,63 USD ausbrechen. Gelinge ein solcher Ausbruch, wäre Platz bis an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch bei aktuell 178,11 USD bzw. an dieses Hoch. Sollte der im Dow Jones gelistete Wert allerdings unter 160,81 USD abfallen, wäre die Bodenbildung gescheitert. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 157,00 USD und später ca. 140 USD gerechnet werden. (Analyse vom 06.10.2022)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:167,00 EUR -0,06% (06.10.2022, 09:01)