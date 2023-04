Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

148,90 EUR +2,97% (05.04.2023, 08:44)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

158,49 USD +1,05% (04.04.2023, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (05.04.2023/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson: Babypuder krebserregend? US-Konzern akzeptiert einen Vergleich von 8,9 Mrd. USD - AktiennewsJohnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) (+1,0%) hat sich bereit erklärt USD 8,9 Mrd. zu zahlen, um Zehntausende von Klagen beizulegen, in denen behauptet wird, dass Inhaltsstoffe des berühmten Babypuders sowie anderen Produkten Krebs verursachen, so Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI)Der Betrag übersteige das ursprüngliche Angebot von J&J in Höhe von USD 2 Mrd. bei weitem. Die Vereinbarung folge auf ein Urteil des Berufungsgerichts vom Januar, das J&Js umstrittenes "Texas Two-Step"-Konkursmanöver für ungültig erklärt habe, mit dem das Unternehmen versucht habe, die Haftung auf eine Tochtergesellschaft abzuwälzen, welche sofort Insolvenz beantragt habe. (News vom 05.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: