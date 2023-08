NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (01.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse der Citigroup:Joanne Wuensch, Analystin der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ).Ein US-Konkursrichter habe den zweiten Konkursantrag der J&J-Tochter LTL Management abgewiesen, so die Analystin einer am Montag veröffentlichten Studie. Dies stelle den Ausgang von Tausenden von Talkumklagen und die rechtzeitige Beilegung von Ansprüchen in Frage. Wuensch rechne mit weiteren Runden im Rechtsstreit. J&J sei weiterhin auf der Suche nach einer schlankeren Organisation mit der Abspaltung der Kenvue-Verbrauchersparte, der Rückgewinnung von elektiven Verfahren und einer Pipeline in den Bereichen Medizintechnik und Pharmazie.Joanne Wuensch, Analystin der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Johnson & Johnson-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 185 USD bestätigt. (Analyse vom 31.07.2023)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:153,80 EUR +0,92% (01.08.2023, 22:26)