Insgesamt habe J&J im dritten Quartal 2023 ein solides Umsatzwachstum erzielt. Das Unternehmen habe seine Geschäftsprognose für 2023 leicht angehoben. Nach Ansicht der Analysten der RBI sei das Unternehmen sehr fair bewertet, allerdings leicht günstiger als die Gruppe der Vergleichsunternehmen. Diesen Abschlag sähen die Analysten der RBI vor allem aufgrund der auslaufenden Patente und der Babypuder-Causa als gerechtfertigt. Basierend auf einer EV/EBIT sowie einer KGV-Bewertung seien die Analysten der RBI der Meinung, dass das Unternehmen noch Potenzial nach oben habe, wenn auch keine explosiven Kursgewinne zu erwarten seien.



Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bleibt bei seiner "Kauf"-Bewertung und bei seinem Preisziel von USD 180 für die Johnson & Johnson-Aktie. (Analyse vom 19.10.2023)







Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) weiterhin zu kaufen.Zu Beginn ein kurzer Disclaimer: Johnson & Johnson habe im August die Ausgliederung seiner Consumer Health Unit als eigene Firma (Kenvue) finalisiert. Die unternehmensweiten Zahlen, auf die sich die Analysten der RBI in diesem Text beziehen würden, seien daher niedriger als im letzten Quartal. Die Analysten der RBI würden im Vergleich zu früheren Perioden nur die Bereiche der Firma heranziehen, die jetzt noch Teil von Johnson & Johnson seien.Bei den Veröffentlichungen von Johnson & Johnson seien selten große Überraschungen dabei. Das Unternehmen sei sehr diversifiziert, weise meist langsames, aber gesundes Wachstum auf und glänze mit einem deutlich stabileren Kurs als Vergleichsunternehmen im Healthcare Bereich, gemessen an der sehr niedrigen Volatilität der Aktie.Auch in diesem Quartal gebe es keine bedeutenden Ausreißer, wenngleich das Ergebnis, sowohl Top Line als auch Bottom Line, besser ausgefallen sei als erwartet. Der Umsatz des US-Pharmariesen sei im dritten Quartal 2023 um 6,8% auf USD 21,4 Mrd. gestiegen (Vergleichswert exkludiert Consumer Health). Das sei gut 5% über den Markterwartungen von USD 21 Mrd. gewesen. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit USD 2,66 ebenfalls über den Analystenschätzungen von USD 2,52 gelegen. Das Nettoergebnis sei mit USD 6,78 Mrd. auch 6% über den Erwartungen ausgefallen.Das Gesundheitskonglomerat habe seine Geschäftsprognose für 2023 leicht angehoben. Das Unternehmen erwarte nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von USD 10,10. Das sei sehr nahe an den Analystenschätzungen von im Schnitt USD 10,03. Der Umsatz solle auf ungefähr USD 83,8 Mrd. fallen. Zur Dividende gebe die Unternehmensführung keine neuen Zahlen bekannt, die aktuelle Dividendenrendite liege bei ungefähr 3%.Bis vor kurzem habe Johnson & Johnson drei große Segmente gehabt: Pharma, Medtech und Consumer Health. Nachdem der Fokus nun nur noch auf den ersten beiden Segmenten liege, sei es an der Zeit, sich diese noch genauer anzuschauen. Das Pharma-Segment sei klar das größere Geschäft und habe auch dieses Quartal mit USD 13,9 Mrd. ungefähr zwei Drittel des Gesamtumsatzes ausgemacht. Das Wachstum von 5% sei stabil, aber nicht beeindruckend, allerdings hätten die Markterwartungen übertroffen werden können. Das Portfolio an Medikamenten sei einerseits von auslaufenden Patenten unter starkem Druck, laut Bloomberg-Schätzungen könnten hier bis zu USD 14 Mrd. betroffen sein.Auffallend sei in diesem Quartal der Umsatz mit dem Covid-19-Impfstoff. Johnson & Johnson sei zwar hier nie ein großer Player gewesen und das Medikament sei vergleichsweise unbedeutend für die Firma, allerdings sei der Umsatz mit USD 41 Mio. fast 60% unter den erwarteten USD 100 Mio. zu liegen gekommen. Ein klares Zeichen, das vor allem anderen Impfstoff-Erzeugern Sorgen bereiten sollte.Medtech sei mit USD 7,5 Mrd. Umsatz im dritten Quartal das zweite große Segment der Firma. Wenngleich das Segment in der Vergangenheit ein Underperformer gewesen sei und auch diesmal leicht unter den Markterwartungen zu stehen gekommen sei, sähen die Analysten der RBI für die nächsten Jahre starkes Wachstum. Getrieben werde das unter anderem von der Untersparte Elektrophysiologie. J&J sei hier Marktführer und profitiere unter anderem von stetig ansteigenden Fällen von Herzrhythmusstörungen getrieben von demographischen Trends. Durch einen erneuerten Fokus hoffe das Management, das ehemals hinterherhinkende Segment zu einem Wachstumstreiber ausbauen zu können. Die Analysten der RBI würden glauben, das sei der richtige Weg.Wie schon erwähnt, habe die Unternehmensführung im August 2023 die Abspaltung des Consumer Health Segments finalisieren können. Das neue Unternehmen heiße Kenvue und sei nur zu 9,5% im Besitz von Johnson & Johnson, der Großteil der Firmenanteile sei an die J&J-Aktionäre über eine Sonderausschüttung ausgezahlt worden. Die Analysten der RBI würden hoffen, dass sich durch die Abspaltung der Fokus hinkünftig auf die profitablen Firmensegmente verlagern werde.In der Asbest-Babypuder-Causa sei J&J momentan wenig erfolgreich. Zum zweiten Mal sei der Versuch abgelehnt worden, sich des Rechtsrisikos über eine hierfür gegründete Gesellschaft zu entledigen, welche die Verpflichtungen aus der Causa übernehme. Im Earnings Call habe der Leiter der Rechtsabteilung Erik Haas allerdings bestätigt, dass die Strategie der Lösung über einen Bankrott nach wie vor verfolgt werde. Eine neue Verhandlung vor Gericht werde voraussichtlich erste Ende 2024 stattfänden. Die Abwicklungskosten könnten sich auf bis zu USD 10 Mrd. belaufen.Johnson & Johnson habe im dritten Quartal 2023 ein alles in allem robustes Ergebnis vorgelegt. Das Umsatzwachstum von knapp 7% habe etwas über den Markterwartungen gelegen und die Analysten der RBI seien weiter optimistisch, dass sich Medtech als ein Wachstumsmotor für J&J profilieren werde. Außerdem würden die Analysten der RBI hoffen, dass durch die Abspaltung des Consumer Health Segments der Fokus klarer werde und sich die Firma vermehrt auf ihren Medtech Bereich konzentrieren könne. In der Asbest-Babypuder-Causa sei J&J momentan wenig erfolgreich und potenzielle Abwicklungskosten könnten sich auf bis zu USD 10 Mrd. belaufen, das bereite Sorgen.