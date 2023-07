NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

170,19 USD +1,07% (21.07.2023)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (24.07.2023/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





St. Louis (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Stifel:Die Analysten von Stifel heben das Kursziel für die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) an.Das Unternehmen habe zum Auftakt der MedTech-Gewinnsaison eine besser als erwartete Leistung gezeigt, wobei alle drei großen Geschäftsbereiche zur Outperformance beigetragen hätten. Die wiederholte Betonung von J&J-CEO Joaquin Duato in der Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung der Ergebnisse, dass das Unternehmen aus einer Position der Stärke in die zweite Jahreshälfte geht, sowie die Anhebung der Prognosen für das Jahr 2023 haben Stifel ermutigt, was das Potenzial für eine Fortsetzung der jüngsten positiven Verfahrensdynamik bis 2023 angeht.Die Analysten von Stifel stufen die Johnson & Johnson-Aktie nach wie vor mit dem Votum "hold" ein. Das Kursziel werde von 165 auf 175 USD gesteigert. (Analyse vom 21.07.2023)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:154,70 EUR +1,18% (24.07.2023, 14:59)