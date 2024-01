Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ), gegründet 1886 in New Jersey/USA, ist eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit, ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Johnson & Johnson ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Consumer Health, Pharmaceuticals und MedTech. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie z.B. Johnson's, Neutrogena, Listerine oder Carefree vertrieben. (08.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmariesen Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.J&J werde 2,0 Milliarden Dollar in bar zahlen, um Ambrx Biopharma zu erwerben und damit einen Entwickler von gefragten Medikamenten gegen tödliche Tumore zu gewinnen. J&J werde laut einer Erklärung am Montag 28 Dollar pro Aktie für Ambrx auf den Tisch legen, was einem Aufschlag von 100 Prozent gegenüber dem Freitagsschlusskurs entspreche.Johnson & Johnson müsse eine Umsatzlücke stopfen, die sich bis 2025 abzeichne, wenn sein Topseller Stelara für Psoriasis voraussichtlich auf die Biosimilar-Konkurrenten treffen werde. Finanzvorstand Joe Wolk habe bereits im vergangenen Jahr angedeutet, dass das Unternehmen Interesse an Übernahmen habe.Ambrx entwickle Antikörper-Wirkstoff-Konjugate - Krebstherapien, die hohe Dosen direkt an Tumore liefern und gleichzeitig Schäden an umliegendem Gewebe minimieren würden. Diese Medikamente würden derzeit mit zu den begehrtesten Produkten der Pharmaindustrie gehören.Im frühen US-Handel notiere die Aktie von Ambrx knapp über der 27-Dollar-Marke, während die Papiere von J&J unverändert in die zweite Handelswoche des Jahres starten würden.Das Übernahme-Karussell drehe sich im Biotech- und Pharma-Sektor momentan gewaltig. Mit der Akquisition von Ambrx positioniere sich Johnson & Johnson im vielversprechenden Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate. DER AKTIONÄR rät bei der Aktie des Pharmagiganten weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 180 Euro, so Michael Diertl. (Analyse vom 08.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link