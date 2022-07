Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



72,50 EUR +12,84% (07.07.2022, 16:27)



72,25 USD +10,22% (07.07.2022, 16:13)



US47759T1007



A0Q87R



ZJS1



JKS



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (07.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die JinkoSolar-Aktie trotze dem enorm angeschlagenen Markt. Nachdem jüngst die Europäische Union den stärkeren Ausbau Erneuerbarer Energien bekannt gegeben habe, habe nun der chinesische Solarmodulhersteller ein neues Aktienrückkaufprogramm verkündet. Die Aktie stehe damit kurz vor einem technischen Kaufsignal.JinkoSolar habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass sein Board of Directors ein neues Aktienrückkaufprogramm genehmigt habe. Das Unternehmen solle demnach in den nächsten 18 Monaten ADS-Stammaktien im Wert von bis zu 200 Millionen Dollar zurückkaufen. Die vom Unternehmen vorgeschlagenen Rückkäufe könnten von Zeit zu Zeit auf dem offenen Markt zu den vorherrschenden Marktpreisen im Rahmen von Offenmarkttransaktionen, privat ausgehandelten Transaktionen oder Blocktrades und/oder durch andere rechtlich zulässige Mittel erfolgen.Xiande Li, Vorstandsvorsitzender und CEO von JinkoSolar, habe kommentiert: "Dieses Aktienrückkaufprogramm spiegelt unser starkes Vertrauen in unsere Zukunftsaussichten wider. Unsere anhaltenden Investitionen in Technologie und Marktführerschaft, die branchenführende integrierte Fertigungsstruktur und die globale Infrastruktur haben uns ideal positioniert, um von den enormen Wachstumschancen zu profitieren, die dieser Sektor weiterhin bietet. Wir sind bestrebt, nachhaltigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen."Die JinkoSolar-Aktie habe seit Mitte Juni einen kräftigen Rebound hingelegt. Im Bereich um den GD50 bei 55,50 Dollar sei dem Titel die Gegenbewegung geglückt. Infolge des rund 23-prozentigen Runs stehe er nun unmittelbar an der mehrfach angelaufenen Widerstandszone um 66 Dollar. Nur knapp darüber ende der stark gehandelte Preisbereich, der sich zwischen 57,00 und 70,50 Dollar aufspanne. Schaffe es die Aktie nun über den Widerstand sowie über 70,50 Dollar, sei kurzfristig mit einem Angriff auf die nächste Hürde im Bereich um 77 Dollar zu rechnen.Anleger können die Gewinne entsprechend laufen lassen und auf weiter steigende, Kurse setzen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur JinkoSolar-Aktie. (Analyse vom 07.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link